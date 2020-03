514 smittede med coronavirus i Danmark

Følg også med i Ekstra Bladets live-dækning.

514 personer er smittet med coronavirus i Danmark.

Det meddeler Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag.

Vi er også begyndt at smitte hinanden internt i landet, fortæller hun.

- Vi har bevæget os videre til næste fase af, hvor smittede herhjemme også begynder at smitte hinanden, siger hun.

For at undgå, at antallet af smittede bliver ved med at stige så drastisk, som det har gjort de seneste par dage, kræver det handling.

- Vi skal hellere handle i dag end i morgen, siger hun.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortæller på pressemødet, at ti er indlagt og to er i kritisk tilstand.

Klokken 17 var antallet af smittede på 442 i Danmark. Tirsdag var antallet af smittede 262.

Følg også med i Ekstra Bladets live-dækning.