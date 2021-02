529 nye smittede

Der er det seneste døgn registreret 529 nye coronatilfælde.

Det er sket på baggrund af 107.177 prøver.

Antallet af indlagte coronapatienter falder med 7 til 247 personer, oplyser Statens Serum Institut.

Spørger man Nina Weis, professor i virussygdomme på Københavns Universitet og overlæge på infektionsafdelingen på Hvidovre Hospital, er dagens tal et udtryk for, at vi ikke har formået at få tallene længere ned med de restriktioner, vi har nu.

- De sidste mange dage har tallet for nysmittede ligget på 450-500 dagligt. Det er under forudsætningen af, at landet stort set har været lukket helt ned - fraset de mindste, som har været en uge i skole og derefter på vinterferie, siger hun.

Men antallet af indlæggelser falder, og ifølge Nina Weis kan det være et udtryk for, at de, der bliver smittede, ikke har behov for indlæggelse.

- Det kan være, at de udbrud, der sker på skoler og daginstitutioner med den britiske variant når at smitte rigtigt mange, og at det er derfor, vi ikke kan få tallene for nysmittede ned, siger hun.

Der er ikke registreret yderligere coronarelaterede dødsfald i tirsdagens opgørelse.

Andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - ligger på 0,49.

Det er det højeste niveau, der hidtil har været registreret i februar.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tirsdag oplyst, at det generelle kontakttal er opgjort til 1,1.

Det betyder, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre. Med andre ord vil epidemien være tiltagende.

For en uge siden blev det generelle kontakttal opgjort til 0,9.

Politisk er der snak om, hvordan man bedst åbner samfundet op igen, og for tiden går diskussionen på en regional genåbning.

Spørger man Nina Weis skal man først og fremmest tænke på at åbne skoler, efterskoler, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

- Men det er enormt vigtigt, at folk bliver testet hyppigt, eksempelvis to gange ugentligt. Vi ved, at man kan gå rundt fuldstændigt uden symptomer og derved uanende om, om man smitter andre, siger hun.

Med til smittetallet hører resultaterne fra de private udbydere af lyntest.

Mandag blev der foretaget 35.748 lyntest. Blandt dem var der 129 positive.

Hver dag stiger antallet af danskere, der bliver vaccineret mod covid-19.

Tirsdag oplyses det, at 334.458 danskere har påbegyndt vaccinationen.

Af dem har 176.629 personer fået begge vaccinestik og anses for færdigvaccineret.

Det er 1074 flere end tallet for mandag.