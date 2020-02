53-årig kvinde spiller på violin under hjerneoperation

En 53-årig britisk kvinde har fået fjernet en tumor i hjernen, alt imens hun spillede en række forskellige numre på violin.

Det oplyser kirurg Keyoumars Askhan fra hospitalet King's College nær London.

Årsagen er, at kvinden, Dagmar Turner, ville være sikker på også at være i stand til at spille efter sin operation. Derfor fik holdet bag indgrebet den idé at lade hende bruge violinen, mens operationen stod på.

- Det her er første gang, jeg har haft en patient, der spillede et instrument, lyder det fra kirurg Keyoumars Askhan.

Foto: King's College Hospital/AFP/Ritzau Scanpix

Dagmar Turner spiller i Isle of Wight Symphony Orchestra. Det skriver nyhedsbureauet AP. Hun har spillet violin i over 40 år.

- Violinen er min passion. Jeg har spillet, siden jeg var ti år. Tanken om at miste evnen til at spille var hjerteskærende, siger hun.

Under operationen spillede hun blandt andet musik af komponisten Gustav Mahler samt jazzklassikeren 'Summertime' af George Gershwin.

Det er ikke usædvanligt, at patienter tilbydes at være ved bevidsthed under en hjerneoperation. Det sker for at sikre sig, at vigtige funktioner som tale og bevægelse, der styres af hjernen, ikke bliver beskadiget.

Foto: King's College Hospital/AFP/Ritzau Scanpix

Indgrebet hos Dagmar Turner var en succes for både patient og læger.

- Det lykkedes os at fjerne 90 procent af tumoren - herunder alle områder, hvor der var mistænkt aggressiv aktivitet. Vi bibeholdt samtidig fuld funktion i hendes venstre hånd, siger kirurg Keyoumars Askhan.