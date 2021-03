532 nye smittede

Der er det seneste døgn registreret 532 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De seneste positivtilfælde er fundet blandt 128.482 test, hvilket giver en positivprocent på 0,41 procent.

Det hidtil laveste antal smittede i år var 13. februar med 274 smittede og en positivprocent på 0,22, men siden er antallet af daglige smittetilfælde steget.

De seneste 14 dage har antallet af smittede svinget mellem 400-600 om dagen, og der har i gennemsnit været 503 smittede om dagen.

Derudover er der fundet 114 tilfælde i 50.221 lyntest. Det er uvist, hvor stort et overlap der er mellem personer, der både får en positiv lyntest og PCR-test. Derfor kan man ikke bare lægge tallene sammen.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus faldet med 11 til 232 patienter.

Heraf er 39 indlagt på intensiv, hvilket er fem færre end mandag. 20 af de indlagte på intensiv er tilkoblet en respirator.

Antallet af indlagte nåede det hidtil højeste niveau i starten af januar, men er siden faldet med omkring 75 procent.

Der er det seneste døgn registreret to nye coronadødsfald i Danmark. Samlet har Danmark haft 2367 dødsfald det seneste år.

Vaccinationerne fortsætter med at blive rullet ud i landet. Det seneste døgn har 11.017 fået første stik med en vaccine.

Samlet har 429.887 personer fået det første af to stik. Det svarer til 7,4 procent af befolkningen.

184.435 personer har fået begge stik. Det svarer til 3,2 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år, der vil have en vaccine, kan være færdigvaccineret 27. juni.