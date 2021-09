542 nye smittetilfælde i Danmark

Yderligere 542 danskere har fået besked om, at de er smittet med covid-19. Det viser onsdagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal siden 10. september. I perioden har der været udsving i, hvor mange test der dagligt er kommet svar på.

Det har dagligt været svar på mellem cirka 26.300 og knap 52.000 test.

Onsdagens smittetal er fundet i cirka 40.000 prøver. Det svarer til, at 1,35 procent af prøverne har været positive for covid-19.

Tallet, der også kendes som positivprocenten, er det højeste i perioden.

- Det ser grundlæggende stabilt ud, selv om det er svagt opadgående de seneste par dage, siger Henrik Nielsen, der er professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Han siger, at det meget vel kan være en sæsoneffekt, nu hvor det er blevet efterår, der gør, at det daglige smittetal er steget de seneste par dage.

Yderligere 11 personer er blevet indlagt med covid-19 på landets hospitaler. Det samlede antal med sygdommen er dog faldet.

Onsdag morgen var 89 smittede indlagt, hvilket er 4 færre end et døgn tidligere. Det kan skyldes, der også er sket udskrivelser af smittede.

Selv om smittetallet stiger, tror Henrik Nielsen ikke, at antallet af indlagte kommer til at stige meget.

- Det er mildere forløb hos børn og unge og hos de vaccinerede, der bliver smittet.

- Jeg tror ikke, at sygehusvæsnet kommer til at blive svært belastet. Så de to kurver kan godt komme til at adskille sig lidt, siger han.

Af de indlagte er 16 indlagt på landets intensivafdelinger, og 9 af dem er tilkoblet en respirator. Tirsdag gjaldt det for henholdsvis 15 og 9 smittede.

Yderligere to smittede er afgået ved døden. Det vides ikke, om de var indlagt på hospitalet, og om det har påvirket indlæggelsestallet.

I alt er 2654 danskere døde med covid-19 under epidemien.