544 nye coronatilfælde - indlagte stiger med 6 til 83

Yderligere 544 personer er det seneste døgn testet positive med covid-19, oplyser Statens Serum Institut søndag.

De smittede er fundet på baggrund af 33.392 PCR-prøver, hvor man bliver podet for coronavirus i halsen.

Det er anden dag i træk med faldende smittetal. Fredag nåede antallet af smittede op på 670. Men det faldt lørdag til 618.

Spørger man Åse Bengård Andersen, som er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, er det ikke smittetallet, men indlæggelsestallet, der er interessant at kigge på.

Antallet af indlagte er steget med seks personer til 83. De 15 af dem er indlagt på intensivafdelinger, og 11 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Indlæggelsestallet har ligget nogenlunde stabilt under 100 de sidste tre uger.

Og det er svært at sige, hvornår det falder igen, mener Åse Bengård Andersen.

- Men vi har godt gang i at vaccinere tredje gang for de immunsvækkede, og der er flere grupper, som bliver indkaldt. Det håber jeg, kan bremse yderligere op, siger hun.

På infektionsmedicinske afdelinger bemærkes det ifølge overlægen, at de indlagte i høj grad er personer, som i forvejen har andre svækkelser.

- Vi har ikke ret mange indlagte. Og dem, der er indlagte, fejler noget i forvejen. Som eksempelvis har fået kemoterapi, har fået noget transplanteret eller har en anden årsag til, at vaccinen ikke virker så godt, siger hun.

Der er ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald i søndagens opgørelse.

Det seneste døgn er der også kommet svar på 12.047 lyntest. De offentlige lyntestcentre lukkede lørdag, og herefter er man henvist til at tage en PCR-test.

PCR-test regnes også for mere pålidelig end lyntest. Af samme grund indgår lyntest ikke i de daglige smittetal.

Det seneste døgn har 2633 borgere fået et tredje vaccinestik mod covid-19. Det er et tilbud, som gælder blandt andet plejehjemsbeboere og personer over 85 år.

Samlet set har 109.972 borgere - svarende til 1,9 procent af befolkningen - fået et tredje vaccinestik.

Yderligere 1677 personer har fået andet vaccinestik og regnes for færdigvaccineret. Det svarer til 74,8 procent af befolkningen.