55 elefanter døde af sult: - Situationen er alvorlig

Zimbabwe er hårdt ramt af tørke, som har fået vandet til at fordampe i naturreservaterne. Det har indtil videre forårsaget 55 elefanters død i et reservat i den vestlige del af landet

- Situationen er alvorlig. Elefanterne dør af sult, og det er et stort problem.

Sådan siger Tinashe Farawo, som er talsmand for Zimparks, der er Zimbabwes park- og naturmyndighed. De har indtil videre registreret 55 dødsfald blandt elefanter i en park i det vestlige Zimbabwe ved navn Hwange National Park.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Reuters og CNN.

Ekstrem tørke

Elefanterne bliver fundet døde nær vandhuller i parken, som er hårdt ramt af tørken, der får vandhullerne til at tørre ind. Det er ifølge Tinashe Farawo et tegn på, at de rejser lange distancer for at finde vand og mad.

Myndighederne vil bore nye grundvandshuller i parken, fordi mange af de nuværende er tørret ud, men de har ikke kunnet skaffe pengene til det, da de ikke får støttepenge fra staten.

Tidligere har man solgt elefantunger til Kina for at skaffe penge til driften af parkerne, men det kan de ikke længere få lov til af CITES, som er en konvention om international handel med udryddelsestruede dyr og planter.

I 2016 forsøgte man ellers at anmode om lov til at sælge nogle af elefanterne, så man kunne bruge pengene på at forberede sig til at redde dyrene, hvis der skulle komme en slem tørke.

Påvirker mennesker

Også mennesker er påvirket af tørken, da mere end halvdelen af majs-produktionen i landet er blevet ødelagt. Derfor har en tredjedel af befolkningen behov for mad via nødhjælp, skriver Reuters.

Parken har en bestand af elefanter på 50.000. Den store bestand skaber problemer i nærområdet, fordi flokkene tramper plantelivet i området ned, mens de samtidig søger ind i nærliggende landsbyer.

Mere end 200 personer er ifølge Zimparks døde af elefantangreb i de sidste fem år.