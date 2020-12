55 elever testet positive på samme dag

I alt er 55 elever fra Ollerup Højskole på Sydfyn testet positive for coronavirus på skolens afslutningsdag - torsdag.

Det skriver TV2 Fyn.

- Det er en ærgerlig situation en time efter, at vi har afsluttet, at to er smittet. Det er da en træls situation. Men der er ikke noget at gøre ved det, siger Uffe Strandby, der er forstander på Ollerup Højskole, til TV2 Fyn.

Testet i lufthavnen

De to var ifølge TV2 Fyn på vej til Estland med fly. I lufthavnen blev de testet positive, og en efterfølgende lyntest hos skolens resterende elever viste, at 55 elever var smittet.

I princippet er eleverne ikke længere elever på skolen, da opholdet er afsluttet, og der er derfor ikke mere, højskolen kan og skal gøre ved situationen.

Ingen elever har vist symptomer på corona-smitte.

Ollerup Højskole har fokus på idræt og gymnastik. Skolen har 200 elever.