55 kilometer lang: Nu åbner verdens længste bro over hav

Verdens længste bro over havvand er klar til at åbne i Hong Kong

Hong Kong-Zhuhai-Macao-broen åbner officielt tirsdag. Broen er 55 kilometer lang og bliver dermed verdens længste bro over havet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Broen sparer trafikanter, der skal fra Hong Kong til Zhuhai, for fire timer og 45 minutters rejsetid. De travle bilister må dog væbne sig med en smule tålmodighed, for selvom broen officielt åbner tirsdag, så åbner den først for trafik onsdag morgen.

Hovedsektionen af byggeprojektet består af en 22,9 kilometer lang bro og en 6,7 kilometer lang tunnel under vandet.

Se broen helt tæt på i videoen over artiklen.

Det forventes, at 29.000 biler og 126.000 passagerer vil krydse broen dagligt i år 2030.