55.000 doser af omstridt vaccine har kurs mod Slesvig-Holsten

55.000 doser af den suspenderede AstraZeneca-vaccine er snart på vej til borgerne i Slesvig-Holsten på den anden side af den dansk-tyske landegrænse.

Det sker efter anmodning fra Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther.

Ministerpræsidenten udtrykker i en pressemeddelelse taknemmelighed over beslutningen.

- Vi er meget glade og taknemmelige for, at vores naboland Danmark har erklæret sig parat til at levere 55.000 doser af AstraZeneca-vaccinen.

- Det viser den særlige forbindelse i grænseregionen, og jeg vil gerne takke på vegne af delstatsregeringen for dette meget tillidsfulde samarbejde.

De ekstra vaccinedoser fra Danmark vil ifølge ministerpræsidenten sætte yderligere fart under udrulningen af covid-19 vacciner i den tyske delstat.

Aftalen blev offentliggjort tirsdag aften på Udenrigsministeriets hjemmeside.

De nærmere detaljer er ikke oplyst.

Men parterne har ifølge Udenrigsministeriets pressemeddelelse aftalt, at 'vaccinedoserne vil blive leveret tilbage efter en aftalt tidsramme'.

Udenrigsministeriet har ikke yderligere kommentarer til indholdet af aftalen, men henviser til Statens Serum Institut.

Her hedder det i en kortfattet meddelelse, som Ritzau har modtaget:

- Statens Serum Institut er nu i dialog med Slesvig-Holsten om de nærmere praktiske forhold for udlånet, der vil være for en kortere periode.

Anmodningen fra den tyske delstatsregering kommer, efter at Danmark har valgt at tage AstraZeneca ud af vaccinationsprogrammet.

Danmark har droppet vaccinen på grund af bekymringer om alvorlige bivirkninger. Det er sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader, der har forårsaget bekymringerne.

På et pressemøde i sidste uge oplyste Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at Danmark har omkring 200.000 AstraZeneca-vacciner liggende på køl.

Det er en politisk beslutning, hvad der skal ske med dem, sagde han.

Mandag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at Danmark er i dialog med flere lande om en mulig byttehandel med vacciner.

I Tyskland bruger man fortsat AstraZeneca-vaccinen. Forleden blev Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, vaccineret mod coronasmitte med den omstridte vaccine.

Tyske sundhedsmyndigheder har siden begyndelsen af april anbefalet, at vaccinen kun anvendes til personer over 60.