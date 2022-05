55.000 er samlet til kæmpe våbenkongres i Texas

Ekstra Bladet er med, når 55.000 våbenelskere fredag er samlet i Texas for at hylde retten til at bære våben og kæmpe for, at det forbliver sådan. Kongressen finder sted blot tre dage efter det mest dødbringende skoleskyderi i delstatens historie

HOUSTON, TEXAS (Ekstra Bladet): Sveden løber fra panden på de mange hundrede demonstranter, der har trodset fredagens bagende varme og taget opstilling foran George R. Brown Convention Center midt i Houston, Texas.

Alle er de her i anledning af den magtfulde våbenlobbyorganisation NRA’s årlige kongres, men modsat de knap 55.000 NRA-medlemmer, der befinder sig i airconditionens kølige brise indenfor, står demonstranter i solen med megafoner og hjemmelavede papskilte med tekster som 'Save our children' og 'Gregg Abott has blood on his hands'.

Politiet har afspærret flere områder foran kongrescenteret for at adskille demonstranterne fra NRA-medlemmerne. Journalister må ikke nærme sig bygningen, og politiet er hurtige til at hive demonstranter og medlemmer fra hinanden, når der opstår tumult.

Demonstranterne råber i kor: 'Hvor mange flere børn skal dø?'

Det er kun få dage siden, at 18-årige Salvador Ramos i en blodrus tirsdag eftermiddag barrikaderede sig i et klasseværelse og koldblodigt tog livet fra 19 uskyldige børn og deres to lærere i byen Uvalde, blot 450 kilometer herfra.

Masseskyderiet er det mest dødbringende i delstatens historie.

Frygter for sine børnebørns liv

67-årige Linda Bennett har boet i Texas i otte år. Det er første gang, hun deltager i en demonstration som denne, men som bedstemor til 15 børnebørn har tirsdagens massakre gjort hende rasende:

- Det kan være mine børnebørn næste gang. Det er derfor, jeg står her i dag. For at forsøge at råbe NRA og politikerne op og sige, at nok er nok!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Linda Bennett frygter, at hendes børnebørn bliver de næste ofre. Foto: Ditte Offersen Lynge

Linda Bennetts hjemmelavede skilt er så stort, at hun forsvinder bag det, når hun holder det op, så de forbipasserende kan se det. Med rød tusch står der 'Gregg Abott har blod på sine hænder', en direkte henvisning til delstatens guvernør.

- Da jeg var barn, havde vi tornado-øvelser i skolen, nu lærer mine børnebørn, hvordan de skal forholde sig, hvis der bliver skudt i deres klasseværelser. Det er vanvittigt. Gregg Abbott kunne gøre noget. Det er ham, der sidder for bordenden og underskriver lovene, men i stedet tager han imod enorme summer fra våbenlobbyen og vælger dermed våben over børnene, siger hun.

Dårlig samvittighed

Demonstranterne har placeret sig, så de ikke kan undgå at blive set og hørt af de mange NRA-medlemmer. Nogle af medlemmerne reagerer ved at lade som ingenting, andre tager fingrene i ørene. Og så er der dem, som stopper op og råber 'fuck dig' tilbage i hovedet på demonstranterne.

- Jeg er blevet kaldt luder, møgkælling og det, der er værre i dag, fortæller 33-årige Alicia Holder, en studerende fra Houston.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I flere timer har Alicia Holder utrætteligt gået frem og tilbage foran kongrescenteret og råbt 'fuck NRA'. Hun mener, at de er skyldige i skoleskyderiet som det i tirsdags. Foto: Ditte Offersen Lynge

På hendes skilt står der 'FUCK NRA', og hun er ikke bleg for at tage diskussionen op med de vrede våbenelskere.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at vores politikere tillader at afholde sådan en våbenkongres blot få dage efter tragedien i Uvalde. Det er ubegribeligt. Så hvis bare én af dem går hjem herfra med dårlig samvittighed, så er jeg glad, fortæller hun med et smil så stort, at man kan se det bag hendes lyserøde mundbind.

Kun tryg med våben

Langt de fleste NRA-medlemmer skynder sig væk, så snart de hører, at det er en journalist, der vil stille et spørgsmål. Høfligt, men bestemt, siger de, at de ikke taler med medierne.

Det gælder dog ikke veteranen Gerry Thomas Stuart på 46 år.

- Jeg er her ikke for at høre talerne eller støtte nogen politisk. Jeg er her, fordi våben er min største passion. Jeg har mindst 15 pistoler derhjemme, og jeg er her for at få inspiration til, hvad jeg skal købe næste gang, fortæller han og viser sine to medbragte pistoler frem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gerry Thomas Stuart ejer mindst 15 pistoler. Han vil være i stand til at forsvare sin familie, hvis nogen skulle forsøge at gøre dem noget, siger han. Foto: Ditte Offersen Lynge

Han købte sit første våben som 28-årig og har i mange år set det som sin pligt at træne sine fire sønner i at håndtere skydevåben. Især da han var udsendt til Afghanistan ad to omgange, skulle sønnerne vide, hvordan de kunne forsvare familien.

- Jeg har pistolerne, så jeg kan forsvare mig selv og min familie. Hvis nogen bryder ind i mit hus, skal jeg - og de - kunne forsvare os. Jeg føler mig ikke tryg uden, siger han.

Det er kun tre dage siden, at 21 mennesker mistede livet i et masseskyderi her i Texas. Hvordan har du det med at komme og hylde netop våbenindustrien så kort tid efter?

- Det er umuligt at forhindre masseskyderier. De vil ske igen og igen. Det handler ikke om våben, men om syge personers værk, siger han og tilføjer, mens han peger på kongrescentret:

- Når det så er sagt, så er jeg her også for at blive klogere. Måske går jeg derind og finder ud af, at det måske er en god idé med våbenregulering, fordi de alle sammen er så crazy.