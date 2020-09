Der er påvist 558 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er anden gang, at der er registreret mere end 500 nye smittetilfælde på én dag under coronaudbruddet.

Det højeste antal påviste tilfælde på én dag var 19. september, hvor der var 589 tilfælde.

Antallet af smittetilfælde skal ses i lyset af, at antallet af test er mangedoblet sammenlignet med foråret, hvor ikke alle kunne få en test.

Dermed bliver flere registreret som smittet i dag, fordi flere bliver testet.

Alene det seneste døgn er der kommet svar på 57.707 test. Samlet er der taget 3,5 millioner test i Danmark siden slutningen af februar.

Antallet af indlagte ligger nogenlunde stabilt på 78, hvilket er én færre end tirsdag. Antallet er dog tredoblet siden starten af september.

Af de indlagte er 20 på intensiv, hvoraf fem af dem er så syge, at de er nødt til at være tilkoblet en respirator for at kunne trække vejret.

Der er registreret to dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Dermed har Danmark 643 døde med virusset siden marts, hvor det første dødsfald blev registreret.