559 nye coronasmittede - antal test og positive prøver falder

Yderligere 559 personer i Danmark er blevet testet positive for coronasmitte.

Det fremgår af den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

De 559 smittetilfælde er fundet blandt 46.322 PCR-prøver, der er de prøver, hvor man podes i svælget. Andelen af coronapositive er 1,21 procent.

Det hører med, at både antallet af smittetilfælde og PCR-prøver er lavere i forhold til den seneste tid.

Man skal tilbage til 10. juli for at finde et lavere antal daglige smittetilfælde og 3. januar for at finde et lavere antal PCR-prøver.

Ifølge Thorkild I.A. Sørensen, professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, ligger smittetallene dog stadig i den lidt høje ende sammenlignet med slutningen af juni. Her lå de daglige smittetal omkring 150-250.

- Det er formentlig eftervirkningerne af europamesterskaberne i fodbold og smittekæder derfra.

- Det er så forværret af, at det er Delta-varianten, der er dominerende, siger han.

Det seneste døgn er der også blevet foretaget 133.073 lyntest. Det er de test, hvor man podes i næsen. Resultater herfra fremgår ikke af SSI's tal, da der er for stor usikkerhed forbundet med resultaterne fra lyntest.

På landets hospitaler er der nu 61 patienter indlagt med coronavirus. Det er én mere end mandag. 10 er indlagt på intensiv, og 6 får hjælp af respirator.

I myndighedernes vaccinationsindsats er der nu mere end 4,1 million borgere, der har påbegyndt vaccination. Det er 70,5 procent af befolkningen.

Derudover er over tre millioner borgere færdigvaccinerede. Det svarer til 51,5 procent af befolkningen.

Thorkild I.A. Sørensen mener, at det går den rigtige vej med vaccinationsprogrammet.

- Overordnet er der næppe tvivl om, at vi med vaccinationsindsatsen - omend den går langsomt her hen over sommeren - er på vej mod at få kontrol med den nye bølge af Delta-varianten.

- Meget handler om at få vaccinationen til at blive yderligere effektiv. Der mangler stadig mange, særligt i de yngre aldersgrupper, hvor smitten spreder sig, siger han.

Yderligere tre personer smittet med corona er døde. Dermed er nu i alt 2546 personer i Danmark døde, mens de har været coronasmittede.