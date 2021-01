56 dage: Sådan har vi kvalt smitten

I løbet af slutningen af november og starten af december fik coronavirus-smitten for alvor fat i Danmark. Og først efter flere ugers tøven blev der for alvor handlet.

Fra 8. december og frem til 16. december blev Danmark gradvist lukket ned. Skoler, butikker og alle liberale erhverv måtte lukke, mens statsminister Mette Frederiksen igen strammede skruen 5. januar, hvor forsamlingsforbuddet blev sænket til fem personer.

Og det kan ses på tallene.

Ekstra Bladet har beregnet positivprocenten i landets ti største kommuner fra 1. december frem til 16. januar, hvor Statens Serum Instituts (SSI) data er frigivet frem til. Der er udelukkende tale om de klassiske PCR-test. Lyntest er ikke omfattet.

Og her fremgår det tydeligt, hvordan coronavirus langsomt er blevet kvalt. I København, Aarhus, Odense og resten af Danmark. Heller ikke de frygtede nytårs- og julearrangementer fik det til at eksplodere. Snarere tværtimod.

I hele landet er positivprocenten nede på omkring 1, og det drastiske fald gør sig gældende i alle landets 10 største kommuner.

På landsplan var den værste normale hverdag 13. december, hvor positivprocenten i Danmark lå på 3,7 procent, mens der i perioden 11. januar og frem til 16. januar er registreret en smitteprocent på under 1,5. Vi skal tilbage til starten af november for at finde tilsvarende lave tal.

Her kan du se tallene for de øvrige syv kommuner blandt landets ti største. Billedet er det samme. En top i midten af december og så en langsom kvælning.

Årsagen til de store udsving omkring jul og nytår er, at langt færre blev testet i de dage. Derfor vil positivprocenten være højere, fordi mange borgere uden symptomer ikke bliver testet i den periode, mens dem med symptomer formentlig fortsat blev testet.

Stramt greb

Men selv om tallene ser positive ud, kontakttallet er nede på 0,6 og vaccinerne langsomt bliver rullet ud, så er nedlukningen i Danmark fortsat meget omfattende, og det er der en forklaring på. Den britiske mutation. Cluster B117.

SSI vurderer, at cluster B117 er op til 70 procent mere smitsom end den nuværende udgave af coronavirussen. Og derfor advarer myndighederne om, at det fortsat er for tidligt at hæve restriktionerne, ligesom de gode vaner fortsat er afgørende.

Ellers kan det stadig nå at løbe løbsk, advarer sundhedsmyndighederne.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Bekymret statsminister

Senest skrev Mette Frederiksen søndag aften på Facebook, at hun stadig er bekymret. Og tirsdag meldte hun, at restriktionerne kan blive forlænget allerede i dag. Lige nu står de til at udløbe 7. februar.

'For til trods for faldende smittetal er den britiske mutation på vej frem. Og vi modtager ikke vacciner hurtigt nok til at vinde det kapløb. Derfor skal smittetallet længere ned', skriver Mette Frederiksen.

Statsministeren kommer samtidig med en løftet pegefinger.

'Det hjælper ikke på situationen, at politiet i denne weekend har måtte opløse fester, og at der igen er fokus på lempelse af besøgsrestriktioner på plejehjem', lyder det fra Mette Frederiksen.

Danmark er - trods faldende smittetal - langt fra mål. Derfor har statsministeren et enkelt svar til presset på regeringen om at åbne samfundet op.

'Vi risikerer at tabe kontrollen. Vi skal have smitten ned. Vi bliver nødt til at holde fast og kæmpe videre', skriver hun videre.

