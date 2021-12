5606 nye smittede

Lørdag melder Statens Serum Institut (SSI) om 5606 nye tilfælde af smitte med covid-19. Antallet af indlagte falder dog.

Ifølge de seneste tal faldt antallet af indlagte med 17 til 455. Heraf ligger 60 på intensiv, hvoraf 36 er i respirator.

Der er foretaget 220.320 PCR-prøver. Og med antallet af erkendte smittede betyder det, at positivprocenten er faldet til 2,5 fra 3,0 fredag.

Yderligere ni med sygdommen har mistet livet.

Smitten er fortsat høj i hele Danmark. Alle kommuner er i rød - med en incidens over 200 per 100.000 indbyggere - undtagen Langeland, Læsø og Samsø.

Hårdest ramt er Herlev Kommune med en incidens på 1495 per 100.000 indbyggere. Også Egedal, Rødovre og Hørsholm ligger højt.

Men trods de høje smittetal ser professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos, alligevel positive takter i dagens smittetal set i lyset af de seneste dages smittetal.

- Efter at vi i flere dage har set en stigende tendens i smittetallene, kan vi for første gang konstatere, at smittestigningen ser ud til at være stoppet, og at vi måske endda kan konstatere et mindre fald, siger han.

Han fremhæver, at der både er sket et fald i smittetallet, i positivprocenten og i antallet af indlagte med covid-19.

- Og det kan jo godt tolkes som, at nogle af de tidlige forholdsregler, der blev iværksat, som coronapas og mundbind i offentlig transport, begynder at slå igennem, siger han, men vurderer, at det også stadig er tidligt at sige.

For at håndtere smitten - ikke mindst med covid-19-varianten Omikron - er vaccinationsindsatsen med det tredje stik øget betydeligt.

Fredag fik 35.798 deres tredje stik, hvilket betød, at 20 procent af den voksne befolkning havde fået det.

Det tredje stik øger beskyttelsen voldsomt mod covid-19, da det booster effekten af givne vaccinationer, hvis beskyttelse falder over tid.