561 personer dræbt i 2018 i Chicago

Den amerikanske millionby Chicago var også i 2018 et af de mest voldelige steder i USA.

De foreløbige tal fortæller, at der fra den første januar 2018 til den 31. december 2018 blev dræbt 561 personer i Chicago.

Det siger politiet, der dog oplyser, at det ikke er det endeligt tal. Det ligger først klar om nogle uger.

Men det står dog allerede klart, at der er tale om et betydeligt fald i antallet af drab i forhold til 2017.

Da blev der dræbt 660 mennesker. I 2016 var der 770 drab i Chicago, og det var det højeste tal i 19 år.

Selv om det går den rigtige vej med indsatsen mod drab, så er der alligevel langt endnu. For de 561 drab i 2018 i Chicago var flere, end der blev begået i New York og Los Angeles - tilsammen.

Politiet i Chicago tilskriver nedgangen i fjor de ekstra over 1000 politifolk, der er blevet tilført Chicago-politiet.

Desuden har politiet fået mere teknologi til rådighed og er blevet bedre til at lave analyser, der fortæller, i hvilke områder der er størst risiko for vold, sådan at politiet i en fart kan sendes derhen.