563 smittede med coronavirus er døde i Storbritannien det seneste døgn

Storbritannien har onsdag registreret 563 coronarelaterede dødsfald i løbet af det seneste døgn.

Det meddeler det britiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I alt er 2352 coronasmittede patienter døde i Storbritannien, hvilket er en stigning fra de 1789 corona-dødsfald, som de britiske myndigheder meldte om tirsdag.

Landet har nu 29.474 bekræftede smittetilfælde; en stigning på 4324 i forhold til tirsdag.

På de britiske hospitaler klager medarbejderne over, at der mangler beskyttelsesudstyr.

Det får nu lægerne på skadestuen i byen Essex til at advare om, at de kan blive nødt til at nedbringe kontakten til patienterne 'til et minimum', skriver BBC.

Ifølge tv-stationens oplysninger er hver fjerde medarbejder på hospitalet nu sygemeldt med symptomer på coronavirus.