57 nye er bekræftet smittede med coronavirus i Danmark

57 yderligere er registreret smittet med covid-19 i Danmark siden tirsdag. Det er noget højere end de seneste dages tal.

Det viser tal fra Statens Serum Institut onsdag.

Antallet af indlagte er siden tirsdag faldet med en enkelt til 21. Heraf er tre indlagt på intensiv og i respirator.

En yderligere er død med covid-19, hvilket bringer det samlede antal siden marts op på 614.

Den sidste måned er det gennemsnitlige antal registreret smittede steget uge for uge. I uge 27 var tallet 18. I sidste uge var det 41.

- Jeg har stadig is i maven, men det vækker bekymring. Tallene kan svinge meget fra dag til dag, så man skal ikke tolke for meget på dem, siger formand for Lungeforeningen Torben Mogensen.

- Men jeg synes godt nok, at over 50 smittede på en dag er mange. Man skal virkelig have fokus på, hvad der sker.

- Vi har åbnet meget for samfundet, og folk kommer hjem fra rejser. Så nu gælder det virkelig om at holde fast i afstand og hygiejne. Det er meget problematisk, hvis denne her stigning fortsætter.