571 smittet i mindst fem lande: Det ved vi om mystisk virus

Et coronavirus ved navn nCoV har spredt sig i det centrale Kina.

NCoV er brudt ud i den kinesiske storby Wuhan med 11 millioner indbyggere angiveligt på et skaldyrsmarked ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

17 personer har ifølge de kinesiske myndigheder mistet livet som følge af nCoV. Samtidig er der indtil videre 571, som er blevet konstateret smittet med virusset.

Coronavirus er en lungesystem 'i familie' med Sars, som er en forkølelsessygdom. Sars opstod også i Kina tilbage i 2002. Dengang registrerede WHO 8273 smittetilfælde og 775 dødsfald som følge af sygdommen.

Virusset nCoV har allerede spredt sig til lande som USA, Thailand, Sydkorea, USA og Taiwan. Myndighederne advarer desuden om, at virusset kan sprede sig yderligere.

Og det er et farligt virus. For ifølge den internationale vaccine-alliance Gavi kan det tage op til et år, før man kan udvikle en vaccine imod lungevirusset.

- Det vil tage måneder, før der kan ske kliniske undersøgelser, og det vil tage mindst et år, før en vaccine kan blive almindeligt tilgængelig, siger Gavis topchef, Seth Berkley, ifølge det tyske nyhedsbureau DPA.

Mulig sundhedskrise

En repræsentant for verdensorganisationen WHO sagde onsdag på et pressemøde, at der muligvis kan være tale om en sundhedskrise. De fortalte samtidig, at de havde behov for flere informationer, inden de kunne erklære en international sundhedskrise.

Torsdag eftermiddag vil en komité med 16 eksperter igen mødes og tage endelig stilling til, hvorvidt man skal kategorisere situationen som en global sundhedskrise.

Byer lukker ned

Den kinesiske storby Wuhan er desuden blevet lukket ned som en direkte konsekvens af virusset. Borgerne er desuden blevet bedt om at blive i byen. Derfor er der torsdag blevet lukket for alt udgående trafik i form af tog og fly.

Torsdag formiddag har den kinesiske by Huanggang fulgt trop. Byen har omkring syv millioner indbyggere og har også valgt at lukke ned for alt udgående trafik, skriver BBC.

Flere internationale lufthavne er samtidig begyndt at screene rejsende fra Wuhan for symptomer på coronavirus.

De første tilfælde af coronavirussen blev rapporteret i begyndelsen af januar 2020.