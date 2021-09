Der er det seneste døgn registreret 591 nye coronatilfælde, viser torsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De smittede er fundet på baggrund af 51.399 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er 1,15.

Antallet af indlagte stiger med fire til 132 personer. 28 af dem er på intensivafdelinger, og 20 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Ifølge Christian Wamberg, overlæge på intensivafdeling på Bispebjerg Hospital, er det ikke bekymrende, at antallet af indlæggelser er steget for sjette dag i træk.

- For nuværende er antallet af smittetilfælde ikke bekymrende, men hvis det fortsætter med at stige med mere end to mennesker hver dag i den kommende tid, kan det blive bekymrende.

- Jeg er mere bekymret for dem, der endnu ikke er blevet vaccineret.

Fredag stopper covid-19 med at blive betegnet som en samfundskritisk sygdom, og de danske coronarestriktioner ophører.

Det betyder dog ikke, at antallet af smittetilfælde den kommende periode nødvendigvis kommer til at stige, fortæller Wamberg.

- Jeg synes ikke rigtig, der er så mange restriktioner i forvejen, så vi kommer ikke til at opleve en markant stigning i antallet af smittetilfælde, bare fordi de sidste restriktioner ophører.

Der er fem nye coronarelaterede dødsfald. Samlet set er 2604 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Antallet af nye daglige smittetilfælde har de seneste to uger ligget under 1000.

Der er det seneste døgn også foretaget 46.415 lyntest. Men de positive tilfælde herfra indgår ikke i smittetallet grundet usikkerhed om testresultatet.

Tallene fra Statens Serum Institut viser også, at der det seneste døgn er givet 8791 vaccinestik.

73 procent af hele befolkningen har nu fået begge vaccinestik og er færdigvaccineret.

Det svarer til 4.276.594 personer.

75,6 procent af befolkningen har påbegyndt vaccination.