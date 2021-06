592 personer er det seneste døgn smittet med corona

Det seneste døgn er 592 personer registreret smittet med coronavirus. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er første gang siden slutningen af april, at det daglige antal registrerede nysmittede ligger under 600.

De nye smittede er fundet blandt 171.834 PCR-prøver. Det er dem, der tester ved podning i svælget.

Andelen af prøverne, som har fundet positive testsvar - også kaldet positivprocenten - svarer til 0,34.

Antallet af indlagte på landets hospitaler falder med 11 til 134. Det er det lavest antal indlagte siden 25. oktober sidste år. Af de 134 ligger 30 personer på intensiv, mens 22 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Ud over de PCR-testede er der det seneste døgn foretaget 487.903 lyntest. De positive svar herfra indgår ikke i det samlede antal smittede grundet usikkerhed om testsvaret.

Der er det seneste døgn sket et dødsfald.

For at bekæmpe smitten med corona har Danmark siden december sidste år været i gang med at vaccinere borgerne. Og det arbejde går fremad.

Siden december har 2.326.333 personer fået mindst et stik med en coronavaccine. Det svarer til næsten 40 procent af befolkningen - nærmere bestemt 39,8 procent.