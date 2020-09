5G-demonstranter foran Statsministeriet

Demonstrationen imod udrulningen af 5G netværket kom i dag forbi statsministeriet, men Mette Frederiksen var der ikke til at tage imod dem, da de ville aflevere 5G-kritiske flyers.

Kun omkring 20 demonstranter var mødt op.

Alle Ekstra Bladet talte med, var medlemmer af partiet JFK21, som også var involveret i lørdagens corona-skeptiske demonstration foran Christiansborg. Her blev der blandt andet protesteret imod brugen af mundbind og tvangsvacciner.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra partiets formand Mads Palsvig, da han ønsker, at Ekstra Bladet underskriver en kontrakt forud for interviewet. I kontrakten indgår det blandt andet, hvordan Mads Palsvig skal tiltales i en eventuel artikel.

Da Ekstra Bladets reporter iførte sig et mundbind, blev det mødt med flere kritiske indvendinger om, at det var undertrykkende, ikke virkede og var distancerende.

En del af demonstranterne, som Ekstra Bladet talte med, lagde vægt på, at 5G signalet ville give influenzalignende symptomer. De mente derfor, at tallene for corona ville blive højere, og dette ville føre til større indgreb i den personlige frihed fra statens side.

Marianne Saabye var en af dagens demonstranter. Hun mener, at man kan mærke 5G-signalet fysisk. Foto: Anthon Unger

Utilfreds med beslutningerne oppefra

Marianne Saabye var en af dem, der i dag var mødt op for at demonstrere. Hun beskrev, at hun kunne mærke 5G signalets effekt rent fysisk.

- Er der nogle af jer, der har fået det dårligt i dag?

- Jeg har kunnet mærke i længere tid. Jeg får en trykken i kraniet. Men jeg har kunnet mærke det længe, mens de har testet. Jeg tror, at de har været tændt i længere tid, siger Marianne Saabye.

Som Ekstra Bladet tidligere har kunne skrive, så har de første dele af 5G-netværket været aktivt siden starten af september. Marianne Saabye peger dog på, at netværket skulle have været testet tidligere end det.

Så er 5G tændt i Danmark

Hun beskriver, at demonstrationen i dag skyldes, at der bliver puttet en række ting ned over hovedet på folk, som de ikke har sagt ja til.

- Men et folkevalgt folketing har vel vedtaget de her ting?

- Folketinget? De er alle sammen landsforrædere i mine øjne. De er kollaboratører. Der er ikke én, der siger fra. WHO (World Health Organisation, red.) er jo også korrupt.

- Det er kun folk med ja-hatte på, der bliver inviteret ind som eksperter i debatten.

- Men er der en mulighed for, at de mennesker, der sidder som eksperter med 'ja-hatten' på, at de er af den overbevisning, at ud fra den videnskab, vi har, så er det her forsvarligt?

- Den eneste videnskab der er, det er den de selv laver. Det er penge det hele. Det handler om penge og kontrol. Det er det samme med mundbind, det handler også om kontrol, siger Marianne Saabye.