6-årig forsvarede sin ven: Så blev han brutalt overfaldet af de andre børn

Den kun 6-årige Carter English fra byen Olympia i den amerikanske stat Washington blev udsat for et brutalt overfald, fordi han forsøgte at forsvare og konfrontere nogle andre børn, der angreb hans gode ven.

Det brutale angreb fandt sted i onsdags, hvor Carter blev angrebet af af syv mindreårige børn, der blandt andet kastede sten og brædder efter og gned hans øjne ind i savsmuld.

Den kun 6-årige dreng brækkede armen og fik masser af rifter og blå mærker i forbindelse med et brutale overfald, der også kostede ham en hjernerystelse samt alvorlige rifter på øjenlåg og øjeæblet.

Det var børn fra et boligområde, hvor Carter selv bor, der havde angrebet den 6-årige dreng. Og nu er Carter bange for, at han måske vil blive angrebet igen. Carter er i øvrigt lettere autistisk.

Det skriver flere medier heriblandt ABC7, Komo, New York Post og Daily Mail.

Den 6-årige Carter fik en hurtigt operation af sine øjne på hospitalet, hvor han også blev behandlet for en brækket arm. (Foto: Go Fund Me)

- De mobbede min ven og tævede ham. Jeg fortalte dem bare, at de skulle stoppe, og så gjorde de det samme mod mig, har den 6-årige Carter fortalt til ABC7.

Carters mor, Dana English var forfærdet over at finde sin søn med masser af sår og smurt ind i blod. Efter overfaldet blev Carter kørt til et hospital i storbyen Seattle, hvor hans øje blev opereret. Hans brækkede arm kom også straks i en slynge og skal måske senere opereres.

Politiet har undersøgt sagen og har fundet frem til en kun 5-årig dreng, der startede angrebet. Nu er sagen overdraget til de sociale myndigheder.

For Dana English har det været nogle hårde dage, siden hendes søn blev brutalt overfaldet:

- Det har været et helvede. Jeg kan ikke sove, og jeg kan ikke spise. Jeg kan stort set ingenting. Og jeg kan slet ikke forlade Carter. Jeg er hele tiden ved hans side, fortæller Dana English og tilføjer:

- Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg håber for andre. Jeg mener bare, at folk skal vide, at det her ikke er acceptabelt. Mobning er ikke okay.

Der er oprettet en indsamling af penge på hjemmesiden GoFundMe, hvor folk kan støtte Dana English i forbindelse med hospitals-udgifterne for Carter. Her er der allerede samlet 31.571 dollars ind, hvilket svarer til cirka 200.000 kroner.

Dana Carter har også lagt nedenstående opslag ud på facebook, hvor hun ses på hospitalet sammen med Carter: