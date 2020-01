6-årig har samlet 1,3 millioner ind til brandene i Australien

6-årige Owen Colley laver koalaer i ler for at samle penge ind til Australien

Da 6-årige Owen Colley fra Hingham i Massachusetts for et par uger siden fandt ud af, at der gennem flere måneder har raseret massive skovbrande i Australien, blev han ked af det.

Han spurgte sin mor, Caitlin Colley, om der var nogen dyr, der var kommet til skade. Hun svarede ærligt ja.

Det fik Owen Colley til helt stille at gå ind på sit værelse, hvor han tegnede en kænguru, en koala og en dingo i regnvejr. Han fortalte sin mor, at billedet skulle forestille hans største ønske for Australien.

Det skriver CNN.

- Det var første gang, Owen har ønsket sig noget andet end Lego eller andet til ham selv. Vi spurgte, om han havde lyst til at hjælpe, og sammen fik vi en idé. Vi kunne lave nogle koalaer i ler og give dem som gengæld for donationer fra venner og familier, fortæller Caitlin Colley.

Indsamling blev kæmpestor

Owen gik straks i gang med at lave en helt masse små koalaer i ler. Koalaerne vil han sende til alle, der donerer 50 dollars eller mere til brandene i Australien.

Helt mod hans og Caitlin Colleys forventning oversteg hans indsamling hurtigt de første 1000 dollars, de havde sat som mål. Tirsdag i denne uge nåede indsamlingen 20.0000 dollars - svarende til 134.000 danske kroner. Derfor besluttede de at oprette den på GoFundMe, hvor donationerne nu har oversteget 200.000 dollars. Det svarer til mere end 1,3 millioner danske kroner.

- Jeg vil have, at de (folk, red.) skal vide mere om Australien, og jeg vil have, at de skal vide noget om, hvilke dyr, der er i Australien, siger Owen Colley til CNN.

Den 6-årige dreng har selv en forbindelse til Australien, fordi hans far, Simon, er vokset op i nærheden af Sydney. Da Owen Colley var helt lille, boede han et par måneder i Australien med sin mor og far.

- Han er meget stolt af, at han har boet der. Jeg tror ikke, han kan huske noget derfra, men han er stolt af det, siger Caitlin Colley.

Owen Colley er glad for at lave små ting i ler, så løsningen med at lave små koalaer for donationerne passede ham rigtig godt, fortæller hans mor. Han bruger 3-4 minutter på hver figur, og ifølge ham selv er hovedet den sjoveste del at forme.