6-årige Bridger udråbt til 'verdensmester' af internationalt bokseforbund

En seksårig dreng er blevet udråbt til helt, efter at han reddede sin lillesøster fra en bidsk hund. Nu har han modtaget et VM-bælte i boksning

Seksårige Bridger Walker fra Wyoming i USA er blevet udråbt til 'verdensmester' af det internationale bokseforbund 'World Boxing Council'.

Det oplyser forbundet på Twitter.

'OG DEN NYE WBC VERDENSMESTER, Bridger 'Den modigste mand på Jorden' Walker,' skriver forbundet over et billede af Bridger Walker, som holder et dertilhørende æresbælte.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker pic.twitter.com/cxQV5O3SNL — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020

Også drengens tante har skrevet om den store gave på sin Instagram-profil, som hun har dedikeret til at handle om Bridger og hans søster.

'Det er sandt. Bridger er blevet gjort til æres-verdensmester af WBC. De fortalte mig, at de ville sende et bælte, men jeg vidste ikke, at det var DÉT bælte,' skriver hun.

Skambidt i ansigtet

Hyldesten kommer, efter at Bridger Walker 9. juli blev skambidt i ansigtet, mens han reddede sin lillesøster fra en aggressiv schæferhund ved at stille sig mellem søsteren og hunden.

Han måtte efterfølgende undergå en to timer lang operation, hvor han blev syet sammen med 90 sting.

Bridger Walker har det efter omstændighederne godt og er meget rørt over alle gaverne og hilsnerne, han modtager i disse dage. Foto: Jam Press

Historien om Bridger Walkers heltegerning er gået viralt, og kendisser har stået i kø for at overøse ham med hilsner og generøse gaver, heriblandt skuespilleren Chris Evans, som har foræret Bridger et autentisk Captain America-skjold.

Også kollegaen Robert Downey Jr. har lovet, at han vil planlægge noget helt specielt i forbindelse med drengens næste fødselsdag.

Især Bridger Walkers begrundelse for at stille sig mellem den aggressive hund og sin lillesøster har rørt mange.

- Hvis nogen skulle dø, tænkte jeg, at det skulle være mig, sagde den seksårige nemlig, da han blev spurgt ind til sin heltegerning.

