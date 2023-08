6 millioner: Kendt kæde til salg

- Vi ses i Biva!

En frase, du helt sikkert kender, hvis du var gammel nok til at se fjernsyn i begyndelsen af det nye årtusind.

Kvinden fra de legendariske reklamer, 'Biva-Millie', lyder overrasket, da Ekstra Bladet meddeler hende, at Biva er sat til salg.

- Det tror jeg ikke, det er, men så er det bare navnet, siger Biva-Millie med det borgerlige navn Millie Korsdal

Og nu kan onlinekæden med det legendariske navn blive dit.

Og det for blot 6 millioner kroner.

Noget helt andet

Millie Korsdals far blev mangemillionær, da han solgte det oprindelige Biva i 2006. i alt høstede Biva-Millies far, Henry Johansen 560 millioner kroner ved salget af møbelgiganten.

Men i dag kan du blive ejer af Biva for en slik. 6 millioner kroner koster det. Prisen på den tidligere mastodont ligger til sammenligning i nogenlunde samme prisleje, som du skal betale for en lejlighed på 100 kvadratmeter i København.

- Det er noget helt andet, der er til salg i dag end det, der var til salg dengang. Dengang var det en masse butikker, og i dag er det kun et navn, siger Millie Korsdal.

Du overtager mest af alt retten til det legendariske navn og æren af at føre navnet videre.

Har stadig et forhold til kæden

Til trods for at det er mange år siden, familien solgte, så ruster gammel kærlighed som bekendt aldrig.

- Det har jeg helt sikket, for det er så stor en del af mit liv. Men jeg har det fint med at se, det er til salg, siger Millie Korsdal til spørgsmålet, hvorvidt hun stadig har et forhold til Biva,

Og det gør hende glad, at folk stadig kan tjene penge på navnet.

- Jeg er kun glad for, at folk stadig kan tjene penge på navnet Biva. Jeg håber, at sælgerne kan få det solgt, og at der er nogen, der kan bruge det, siger Millie Kordal.

En sund forretning

Skulle du vælge at købe Biva, overtager du til gengæld et sundt firma.

I 2022 havde de en omsætning på 16.569.379 kroner og kom ud af året med et resultat på 1.950.418 kroner mod 1.127.193 kroner året før efter skat.