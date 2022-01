6 nye studier: Derfor er den mindre farlig

Omikron-varianten smitter mere, men den er mindre farlig. Sådan har de usikre udmeldinger lydt siden varianten blev opdaget i Sydafrika.

Det viste det første omikron-studie fra Hong Kong, og senest har SSI også slået fast, at varianten er mindre farlig.

Nu kommer seks nye udenlandske studier frem til samme konklusion.

Det skriver The Guardian.

Rammer ikke lungerne

De fleste der bliver alvorligt syge eller mister livet på grund af corona skyldes den medfølgende lungebetændelse, nogle får af corona-smitte. Omikron ser dog ikke ud til at ramme lungerne på samme måde.

'Indtil videre ser det ud til, at den er bedre i stand til at inficere cellerne i den øvre del af halsen. Så den vil formere sig der i stedet for lungerne. Det er stadig tidligt, men studierne peger alle i samme retning,' siger professor i virologi på University College of London, Dennan Pillay, der har set studierne.

Ifølge SSI er der 50 procent mindre risiko for at blive indlagt med omikron end ved tidlgiere varianter. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Kommer uden om vaccinerne

Studierne viser også, at varianten i langt højere grad kan forårsage gennembrudsinfektioner - altså smitte blandt vaccinerede. Det skyldes også variantens udbredte smitte i den øverste del af halsen.

Når en virus smitter mere i halsen, så overføres den nemmere, og det kan være forklaringen på, hvorfor omikron smitter hurtigere end tidligere varianter. En virus der modsat rammer lungerne mere, som delta og alpha-varianterne, vil typisk være mindre smitsom, men mere farlig for den enkelte.

Samtlige seks studier er dugfriske og har ikke været igennem et såkaldt peer-review, hvor andre forskere blåstempler resultaterne.