60-årig far til fire føler sig frækkere end en 20-årig

Det er ikke fordi 60-årige pensionerede advokat Clayton Paterson fra den amerikanske delstat Ohio ikke var sund og aktiv som teenager og i 20'erne.

Men dengang følte han sig aldrig rigtig tilpas i sin tynde krop.

Den 60-årige far til fire ser ingen fysiske begrænsninger og bruger meget af sin tid på at være aktiv med sine voksne børn. Foto: MDWfeatures / Clayton Paterson

Som far til fire børn, der i dag er voksne, havde han svært ved at være vedholdende omkring sin træning. Men da Clayton Paterson i 2017 begyndte at stille op i fitness-konkurrencer, opdagede han sin passion for bodybuilding.

Det skriver Media Drum World.

- Jeg var i form, da jeg var i 20'erne, men ikke som jeg er nu. Og stort set alle er i form i 20'erne - det er ikke så svært, siger den 60-årige amerikaner, der på sin Instagram deler billeder af sig selv. For det meste i bar overkrop.

Clayton Paterson sidst i 20'erne. Foto: MDWfeatures / Clayton Paterson

Clayton Paterson i de sene teenageår. Foto: MDWfeatures / Clayton Paterson

- Jeg har altid været aktiv og i form, men jeg var naturligt meget mager. Min storebror drillede mig, fordi han naturligt var mere muskuløs, fortsætter han.

Altid ældre end sine dates

I 2015 sprang Clayton Paterson ud som homoseksuel, og han fortæller, at han takket være sin trænede krop tiltrækker mænd i alle aldersgrupper.

Når fitness-entusiasten ser billeder fra sine unge år, som dette fra hans afdansningsbal i high school, mindes han, hvordan han aldrig var rigtig tilpas i sin slanke, men umuskuløse krop. Foto: MDWfeatures / Clayton Paterson

- Aldersspændet blandt de mænd, jeg har datet, er ret bredt, fra 20'erne til midten af 50'erne - det er som om, det altid er mig, der er ældst, fortæller Clayton Paterson.

Han finder det ikke svært at fastholde sin vægt, fordi han altid har været slank af natur.

Clayton Paterson poserer til et modelbillede. Foto: MDWfeatures / Clayton Paterson

- Eftersom jeg aldrig har været overvægtig eller i dårlig form, har jeg aldrig haft udfordringen med at 'forsøge at komme i form'. For mig har det altid været et spørgsmål om at komme 'mere i form', siger den 60-årige træningsentusiast.

- Jeg har det fantastisk - sund og stærk og jeg kan stadig stå på ski med mine børn, svømme lange distancer, cykle, spille klaver og sækkepibe. Som 60-årig føler jeg endnu ikke, at der er nogen grænser.

Foto: MDWfeatures / Clayton Paterson