60 byggearbejdere på Nyt OUH smittet med covid-19

Over 15 procent af medarbejderne på Nyt OUH's byggeplads i Odense er testet positive for covid-19.

To underentreprenører konstaterede i sidste uge, at nogle få medarbejdere var smittet med corona. Derefter begyndte Odense Hospital Project Team (OHTP) at smitteopspore på byggepladsen.

- Vores tests viste, at der desværre var henholdsvis 25 og 26 smittede blandt de to underentreprenører, fortæller pressetalsmand Christian Lemvigh fra OHPT.

Torsdag og fredag i sidste uge blev yderligere otte personer testet positive, mens en enkelt test var positiv mandag.

- Vi er derfor ret sikre på, at vi har stoppet smittespredningen på byggepladsen, siger Christian Lemvigh.

I alt er 60 personer smittet med corona-virus. Alle disse personer er ifølge pressetalsmanden selvsagt i selvisolation.

For at sikre, at smittespredningen er helt under kontrol, vil alle medarbejdere skulle lade sig teste endnu engang i løbet af ugen.

- Vi gennemfører en tredje test af alle på byggepladsen onsdag eller torsdag i denne uge. Tidspunktet er afhængig af den rådgivning, vi får fra myndighederne, fortæller Christian Lemvigh.

Alle de covid-19-positive medarbejdere er fra andre EU-lande end Danmark. De var alle testet negative, da de ankom, og da ingen af dem har rejst for nyligt, er OHPT overbeviste om, at de er blevet smittet i Danmark.

Smittetrykket i Odense er generelt højt, og siden tirsdag i sidste uge er antallet af smittede steget fra 52 til 112 tirsdag i denne uge.

Det viser tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mandag indførte regeringen særlige restriktioner for Odense Kommune og 37 andre kommuner på grund af høje smittetal. Blandt andet skal alle elever fra 5. klasse og op undervises hjemme, ligesom restauranter, caféer og indendørs kulturtilbud skal lukkes.

Disse restriktioner træder i kraft onsdag.