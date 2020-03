60 millioner i karantæne: Nu strammer den italienske regering grebet

Mens coronavirussen hærger i Italien, strammer landets regering nu grebet om italienerne.

Fredag aften har den italienske sundhedsminister Roberto Speranza således skrevet under på et dekret med nye restriktioner af udgangsforbuddet, som italienerne har levet under i dagevis.

Slut med løbeture

Fra lørdag er det derfor forbudt at færdes i offentlige parker, haver og legepladser og at dyrke aktiviteter og sport udendørs. Man må dog stadig gerne dyrke sport nær sit hjem, men man skal sørge for at holde mindst en meters afstand til andre.

Det er præciseringer, italienerne har haft brug for, mener Ekstra Bladets reporter i den italienske by Salerno, Emma Juul.

- Der har været mange uklarheder om, hvad man må, og hvad man ikke må, fortæller Emma Juul.

- Må man for eksempel løbe en tur? Hører det inde under 'et sundhedsspørgsmål' (en af de bokse, man kan tjekke af på det stykke papir, man skal bringe med sig, når man går ud, red.), siger hun.

- Nu er det jo gjort tydeligt, at det er forbudt at løbe en tur.

Dog kommer det nok ikke til at gøre en stor forskel for beboerne i Salerno, bedømmer Emma Juul.

- For et par uger siden kom en politiker forbi byen. Han gav beboerne en opsang, da han så, at folk stadig gik og løb stadig langs strandpromenaden. Så vi havde allerede fået besked på, at det måtte man altså ikke, fortæller hun.

Trods ekstreme dødstal: Italienere bryder udgangsforbuddet

Flere barer og kiosker lukker

Foruden restriktionerne med offentlige områder og aktiviteter skal barer og kiosker på stationer og tankstationer nu lukkes.

Sundhedsministeren så også muligheden for at understrege over for befolkningen, at det under helligdage - som for eksempel i påsken - er strengt forbudt at forlade sit hjem for at besøge sin familie eller tage i sommerhus.

Flere italienske politikere har efterlyst en stramning af regler for italienernes færden i det offentlige.

Borgmesteren i Bergamo, Giorgio Gori, skrev tidligere fredag aften på Twitter, at han - efter at have deltaget i et videomøde med regionen Lombardiets præsident - opfordrer regeringen til at indføre yderligere restriktioner i hele landet eller i det mindste i Lombardiet.

'Hvis vi vil stoppe denne her virus, skal vi lukke alt det, der ikke er yderst nødvendigt,' lød det.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...



Finita la videoconferenza con @FontanaPres e i sindaci delle città lombarde. Insieme chiediamo al governo ulteriori misure restrittive, se non per tutto il Paese, almeno per la nostra regione.

Se vogliamo fermare il #virus dobbiamo bloccare tutto ciò che non è essenziale. — Giorgio Gori (@giorgio_gori) March 20, 2020

Coronavirus spreder sig som en steppebrand i Italien; Antallet af personer, der er eller har været konstateret smittet med virussen, er i skrivende stund 41.035, og tallet stiger med omkring 3500 nye tilfælde hver dag.

Og virussens greb om Italiens er dødbringende. Torsdag overhalede Italien Kina som det land, der har flest coronavirus-relaterede dødsfald.

Fredag er 4032 personer således døde med coronavirus, efter at landet registrerede hele 627 dødsfald på et enkelt døgn. Det er det højeste antal døde, noget land har registreret på den tid.