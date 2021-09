60 sjældne pingviner dræbt af bier

En sværm af bier tog livet af 60 pingviner nær Cape Town mandag 20. september.

Ofrene var en flok beskyttede, sydafrikanske pingviner, som holdt til ved Simonstown nær Cape Town i Sydafrika.

Udover bistik havde pingviner ikke andre fysiske skader.

Det skriver BBC.

Plejer at leve side om side

I følge Nationalparkmedarbejdere er det det første bi-angreb ved den verdenskendte Boulders Beach, som hvert år besøges af 60.000 mennesker.

- Normalt kan bierne og pingvinerne sagtens leve side ved side, lyder det fra Alison Kock, som er marinbiolog ved Sydafrikas nationalpark (SANParks).

I følge Alision Kock har pingvinerne nok bare befundet sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

- Desværre har pingvinerne stået i vejen for biernes flyvesti, siger hun.

Stukket 27 gange

Pingvinerne er særligt blevet stukket nær øjnene og ved deres fødder. I følge Katta Ludynia, som er en del af The Southern African Foundation for the Conservation of Costal Birds (Sanccob), skyldes bistikkenes placering, at det er områder, som ikke er dækket af fjer.

En af pingvinerne blev stukket 27 gange. Og det ville ifølge Katte Ludynia være dødeligt for de fleste dyr i den størrelse.

Det er ikke normal opførsel for bier. Derfor tror Alison Kock, at der må have været en bikube i nærheden, som er blevet forstyrret, hvilket har fået bierne til at flygte fra deres bo og blive aggressive.

De sjældne sydafrikanske pingviner er forholdsvis små pingviner. De bor ved kysten og øer ved Sydafrika og Namibia.