600 vrede borgere i optog: - Det hele begynder med skolen

Søndag marcherede de lokale i Koldby gennem byens gader for at vise deres utilfredshed med planerne om at lukke skolen

Først forsvinder skolen, så lukker købmanden og derefter idrætsforeningen.

Til sidst står man tilbage med en spøgelsesby uden liv. Netop det er frygten i flere byer i Sydthy, hvor man, som Ekstra Bladet har beskrevet, vil give flere skoler kniven fra næste sommer.

Søndag troppede 600 bekymrede borgere fra Koldby op for at vise deres støtte til det lokalsamfund, som de desperat forsøger at bevare.

Står det til Thisted Kommune, skal de 96 nuværende elever på Koldby Skole fra skolestart næste sommer til Snedsted for at få undervisning. Foto: Emma Wittendorff Jørgensen

Tårerne trillede

Iført blå T-shirts, med balloner i hånden og maling under fødderne satte lokale børn, forældre, forretningsdrivende og ældre nemlig deres aftryk gennem Koldbys gader søndag eftermiddag.

- Det var en lavine af blå mennesker, som kom gående. Jeg kan ikke beskrive med ord, hvor overvældende det var, og jeg må indrømme, at tårerne også trillede et par gange hos mig, fordi det var så fantastisk, fortæller talsperson Emira Nedergaard til Ekstra Bladet.

Den store sammenhæng

Borgerne kæmper imod Thisted Kommunes omfattende spareplaner om at lukke byens skole.

- Det handler jo også om den store sammenhæng. Nu tømmer de fuldstændig Sydthy for skoler, mens der er rigtig mange mennesker, som vil den her skole, og som vil det her samfund.

- Det hele begynder med skolen. Lukker den, hvordan skal vi så få tilflyttere til området, spørger Emira Nedergaard.

Samtidig frygter borgerne i Koldby, at foreningslivet vil lide døden, hvis man lukker skolen.

- Enten har vores børn ikke tid eller overskud til at gå til deres idræt, fordi de har haft en rigtig lang arbejdsdag, hvis de også har siddet i busser til og fra skole. Og hvis de har, hvor vælger de at spille fodbold? I Snedsted med deres skolekammerater, eller tager de bussen hjem og spiller fodbold i Koldby. Det frygter jeg, at de ikke gør, lyder det fra talspersonen.

- Når skolen er lukket, og vores forening er kørt fuldstændig i sænk, er vi på den, uddyber hun.

Hjælp til Udkantsdanmark

Ekstra Bladet har tidligere talt med Henriette Blander Steffensen, der er formand for skolebestyrelsen på den ligeledes lukningstruede skole i Vestervig.

Hun mener, at det er en generel problemstilling, at der ikke kommer nok hjælp til Udkantsdanmark.

- Debatten trænger til at blive løftet op på et landsplan. Når man har kommuner, der har de her udfordringer, som ligner dem, vi har i Thisted Kommune, er man nødt til eksempelvis at give lov til at bruge flere procent af de kommunale budgetter på skoleområdet - og ligesådan med andre områder, der også er i bekneb. Det er et lands ansvar at tage affære.

- Jeg synes, at vi skal gøre op med os selv og spørge, hvilket samfund vi ønsker, Danmark skal være, og om folkeskolen ikke skal være et tilbud for hele folket, hvor alle kan være, uden at man skal sidde i bus i mere end en time, siger Henriette Blander Steffensen.

Ekstra Bladet har tidligere konfronteret formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune med konsekvenserne for lokalsamfundene, hvis skolelukningerne bliver en realitet.