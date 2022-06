600.000 danskere får brug for nyt blåt sygesikringskort

Det kan være en god idé at tjekke udløbsdatoen på det blå sygesikringsbevis, hvis du til sommer skal uden for Danmarks grænser.

Det kan nemlig have overskredet sin udløbsdato, mens det lå i skuffen, og corona gjorde det noget nær umuligt at rejse.

600.000 kort forventes at udløbe i 2022, oplyser Udbetaling Danmark, som har ansvar for de blå sygesikringskort.

Samtidig mistænker Udbetaling Danmark, at der er færre, der har fået genansøgt i den tid, hvor coronaepidemien har besværliggjort rejser.

- Vi kan se, at vi nu har en million færre aktive kort, end vi havde i 2019.

- Derfor tænker vi, at det er relevant at opfordre danskerne til at kigge deres blå sygesikringskort efter, siger Lise Schou Hansen, centerdirektør i Udbetaling Danmark.

Det blå kort skal med, hvis man rejser i EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Kortet giver ret til sundhedsydelser på samme niveau som dem, borgerne i det pågældende land har ret til.

Derfor kan man opleve at skulle betale hele eller dele af behandlingen selv, hvis ikke man har en privat rejseforsikring oveni. Det afhænger af sundhedssystemet i det land, man opholder sig i.

Derfor anbefaler Udbetaling Danmark, at rejsende sætter sig ind i reglerne i de lande, man besøger. Ud fra det kan man vurdere, om man har brug for en privat rejseforsikring.

Det blå sygesikringskort dækker heller ikke udgifter i forbindelse med hjemtransport.

Kortet kan bestilles på borger.dk.

- Leveringstiden på kortet er to til tre uger, så har man aktuelle rejseplaner, er det en god idé at bestille kortet i god tid til hele familien inden sommerferien, siger Lise Schou Hansen.

Skal man rejse med det samme, kan man bruge den elektroniske version af kortet, man automatisk får, når man bestiller et nyt fysisk kort. Det er tilgængeligt med det samme.

Børn skal have eget blåt sygesikringskort.