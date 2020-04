6000 danskere testet for corona på én dag

I løbet af denne uge er lidt mere end 6000 danskere blevet testet for coronavirus på ét døgn, hvilket er det højeste indtil videre.

Det viser tal fra Statens Serum Institut. Tallet dækker over de test, hvor der er et entydigt testsvar tidligt næste morgen.

De lidt mere end 6000 test ligger et stykke fra de 10.000 daglige test, som Sundhedsstyrelsen før er blevet citeret for at ytre ønske om.

For nogle uger siden sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, til radiokanalen P1, at man ligesom i Norge gerne vil op på 10.000 daglige test.

- Vi vil også gerne op på 10.000, og det når vi også. Og vi skal også endnu højere, sagde Søren Brostrøm dengang til P1.

- 5000 er et klart krav til regionerne, som vi forventer her og nu. Men vi vil op på 10.000 - og endnu højere.

Omkring en uge senere sagde Helene Probst, centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen, til P1, at hun på baggrund af ændrede retningslinjer, for hvem der kan blive testet for coronavirus, forventede et stigende antal test.

Konkret forventede hun, at man i denne uge kunne nå op på 10.000 test og 15.000 test i næste uge.

Ritzau har spurgt Sundhedsstyrelsen, om styrelsen egentlig har et mål for, hvor mange der på daglig basis skal coronatestes. Det har styrelsen ikke.

- Sundhedsstyrelsen har ingen ambition om et specifikt antal test.

- Vi har en forventning om, at regionerne lever op til vores retningslinjer, som beskriver, hvilke personer der skal testes, skriver styrelsen i en mail.

Hvor mange personer, der ender med at blive testet i en given uge, kan ifølge styrelsen afhænge af en række forskellige faktorer.

Blandt andet har antallet af henvisninger en betydning. Det samme har smittespredningen og kapaciteten rundt om i regionerne.

- Så længe de rigtige bliver testet, hænger Sundhedsstyrelsen sig ikke i specifikke tal, skriver styrelsen i mailen.

Sundhedsstyrelsen har løbende ændret sine anbefalinger og retningslinjer under coronakrisen, for hvor mange og hvem der skal testes.

I begyndelsen testede man alle med symptomer, der kom hjem fra rejser i Norditalien og Østrig, hvor smitten på det tidspunkt bredte sig voldsomt.

Siden skiftede sundhedsmyndighederne strategi, så det kun var personer med svære symptomer, som blev testet.

Da situationen udviklede sig, valgte man i sidste uge at ændre kriterierne for, hvem der kan blive testet.

I de nuværende retningslinjer fremgår det, at også borgere med milde symptomer kan blive testet. Det gælder for eksempel personer, som bor sammen med nogen i risikogruppen.

Desuden er det nu muligt for de praktiserende læger at henvise borgere til test. Det betyder, at lægen kan henvise direkte til test på en regional klinik efter vurdering på baggrund af en telefonsamtale.