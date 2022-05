6000 for taxatur: Nu advarer politiet

En 48-årig mand endte med at blive frarøvet 6000 kroner for sin taxatur hjem fra Jelling Musikfestival. Nu har han meldt sagen til politiet

En tur med en pirattaxa endte med at blive en dyr fornøjelse for en 48-årig mand.

Manden havde på trods af myndighedernes anbefaling valgt at tage en pirattaxa hjem fra Jelling Musikfestival.

Men turen gik ikke som planlagt.

- Der går et eller andet galt, da han skal betale de personer, der kører taxaen. Da forurettede kommer hjem, konstaterer han, at der er blevet trukket 6000 kroner på hans kort. Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Steffen Wolf til Vejle Amts Folkeblad.

Manden bor til daglig i Vejle, som kun ligger cirka ti kilometer fra Jelling Musikfestival, men han endte med at betale for en noget længere tur.

Meldt til politiet

Da det gik op for den forurettede mand, at han havde været udsat for et røveri, valgte han at anmelde episoden til politiet.

Politiet efterforsker nu sagen som en såkaldt bedragerisag, men de har ikke mange spor at gå efter.

- Han har vanskeligt ved at beskrive gerningsmændene. Det eneste, han kan sige, er, at de i hvert fald ikke var etnisk danske, fortæller vagtchefen.

Gerningsmændene kørte i en sølvgrå stationcar.

Politiet understreger endnu en gang, at man under ingen omstændigheder skal benytte sig af pirattaxaer.