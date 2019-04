61-årig kvinde føder sit eget barnebarn

Da hendes søn og hans mand gerne ville have et barn, tøvede 61-årige Cecile ikke et sekund

Da Matthew Eledge og Elliot Dougherty sagde, at de gerne ville udvide deres familie med et lille barn, trådte Matthew Eledges mor, 61-årige Cecile Reynek Eledge til.

Hun ville være rugemor for sin søn og hans mand.

- Der var ingen tøven. Det var et naturligt instinkt, siger Cecile Reynek Eledge til KETV-News.

De nybagte fædre var rørt til tårer ved deres datters ankomst. Foto: Ariel Panowicz

Så efter en masse sundhedstjek for at være sikke på, at hun var sund og rask til at bære et barn i sin høje alder, fik hun sat et æg op fra Elliot Doughertys søster, befrugtet med sin søn Eledges sæd.

Matthew Eledge klippede navlestrengen på Uma Louise. Foto: Ariel Panowicz

Og sidste mandag, et par uger før termin, fødte den 61-årige kvinde sit barnebarn - en sund og rask pige på 2635 gram. Hun har fået navnet Uma Louise.

Den 2635 gram tunge pige er et produkt af Elliot Doughertys søsters æg, Matthew Eledges sæd og Cecilie Eledges livmoder. Foto: Ariel Panowicz

- Når man er homoseksuel og gerne vil have et barn, går man ind i det vel vidende, at man kommer til at skabe en familie på en speciel måde, siger Matthew Eledge til CNN.

- Der findes kreative, unikke måder at bygge en familie, fortsætter den ene af de stolte, nybagte fædre.

Taknemmelige for de to kvinder

Han fortæller, at mange af hans venner gennem tiden har sagt, at de gerne ville bære og føde et barn for ham, men når det kommer til stykket, har rollen som rugemor alligevel været en for stor forpligtelse for dem.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Ariel Panowicz

Foto: Ariel Panowicz

Foto: Ariel Panowicz

- Vi føler os heldige, fordi vi har kvinder omkring os, der er uselviske nok til at gøre dette, siger han i taknemmelighed over både sin mor og sin svigerinde.

- Sikke en ære det er at have disse to kvinder i vores liv, skriver hans mand ligeledes på Facebook til et billede, taget af fotografen Ariel Panowicz, af parrets lille, nye datter.