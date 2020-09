619 er bekræftet smittet med coronavirus det seneste døgn

619 yderligere er bekræftet smittet med coronavirus siden i går.

Dermed er flere end 26.000 blevet bekræftet smittet med virussen, siden det første tilfælde blev opdaget i Danmark i slutningen af februar.

Der er 13 nyindlagte med coronavirus. I alt er 97 personer indlagt.

Endnu en person er død. Dermed er 648 døde med virussen i Danmark

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Bekymrende smittetal i 72 kommuner Størstedelen af landets kommuner registrerer et bekymrende antal smittede med coronavirus. Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede per 100.000 indbyggere. I alt 72 kommuner overskrider lørdag bekymringsgrænsen. Fredag var det 69. Her kan du se de kommuner, der har flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere i den seneste uge: + Ishøj: 236 tilfælde per 100.000 indbyggere. + Vallensbæk: 205. + Rødovre: 200. + Brøndby: 180. + Solrød: 155. + Høje-Taastrup: 150. + Frederiksberg: 144. + Hvidovre: 142. + Ballerup: 126. + København: 119. + Allerød: 113. + Læsø: 112. + Tårnby: 110. + Gentofte: 107. + Albertslund: 105. + Stevns: 101. + Kerteminde: 101. + Køge: 100. + Glostrup: 100. + Greve: 95. + Aarhus: 94. + Fredericia: 94. + Gladsaxe: 90. + Egedal: 88. + Lejre: 86. + Brønderslev: 86. + Aalborg: 83. + Hørsholm: 81. + Sorø: 81. + Herlev: 80. + Slagelse: 79. + Roskilde: 72. + Varde: 60. + Lyngby-Taarbæk: 59. + Fredensborg: 54. + Sønderborg: 50. + Frederikshavn: 49. + Esbjerg: 47. + Kolding: 46. + Ringsted: 46. + Tønder: 46. + Hillerød: 45. + Hjørring: 45. + Vejen: 42. + Odense: 42. + Faxe: 41. + Odder: 39. + Silkeborg: 39. + Rudersdal: 39. + Ringkøbing-Skjern: 39. + Helsingør: 38. + Faaborg-Midtfyn: 37. + Furesø: 37. + Randers: 35. + Dragør: 35. + Gribskov: 34. + Billund: 34. + Skanderborg: 34. + Rebild: 33. + Frederikssund: 31. + Middelfart: 31. + Viborg: 29. + Holbæk: 28. + Syddjurs: 28. + Odsherred: 27. + Aabenraa: 27. + Jammerbugt: 26. + Næstved: 25. + Horsens: 25. + Vejle: 25. + Norddjurs: 24. + Mariagerfjord: 24. Kilde: Statens Serum Institut Vis mere Luk

Det er færre nye smittetilfælde, end der kunne konstateres i går, hvor tallet var på 678 nye tilfælde.

Det var til gengæld det højeste antal registrerede smittede nogensinde i Danmark, og 619 nye tilfælde er det næsthøjeste antal nye smittede på et døgn.

Bekymrende tal

Lørdagens smittetal er høje, mener Henrik Ullum. Han er professor og overlæge på Rigshospitalet.

- Jeg synes overordnet set, at dagens tal er bekymrende, siger han til Ritzau.

Det hører dog med til historien, at langt flere nu testes for sygdommen. Det kan betyde, at flere milde tilfælde fanges.

