62 indlagt med coronavirus i Danmark

I alt 62 personer i Danmark er indlagt efter at være blevet smittet med den nye coronavirus, covid-19.

Det oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på et pressemøde.

Ti af de indlagte er i intensiv behandling, oplyser han.

Lørdag var 28 personer indlagt, mens to var i intensiv behandling.

Han fortæller på samme pressemøde, at mange danskere har været gode til at tage imod myndighedernes opfordringer. Men det er stadig ikke godt nok.

- Der er stadig for mange, der ikke følger anvisningerne. Man skal holde afstand til hinanden, også selvom man ikke har nogen symptomer, siger ministeren.

Det lyder samtidig fra ministeren, at flere er set gå ind på landets hospitaler uden at tænke over, at man risikerer at sprede smitten.

På pressemødet oplyste Magnus Heunicke, at WHO har opfordret til at teste mere, og derfor har Danmark indkøbt tre nye maskiner, som kan teste hurtigere og mere effektivt.

I alt 898 mennesker er registreret smittet i Danmark.

- Men man må formode, at det reelle tal er meget, meget højere, lød det fra sundheds- og ældreministeren på pressemødet.

I sidste uge ændrede man i Danmark strategi, så man nu kun tester personer med alvorlige symptomer frem for at teste alle.

Magnus Heunickes opfordring til at holde afstand og forhindre smitte bliver på pressemødet bakket op af Kåre Mølbak, der er direktør ved Statens Serum Institut.

Kåre Mølbak lægger dog ikke skjul på, at man den kommende tid vil se et øget pres på de danske sygehuse som følge af en øget smitte.