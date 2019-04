62 personer er dræbt under sammenstød i Burkina Faso

62 personer har mistet livet på blot en uge under voldelige sammenstød i det nordlige Burkina Faso. Det oplyser myndighederne i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er 62 omkomne, siger Simeon Sawagodo, der er minister for territorial administration i Burkina Faso.

De dræbte har mistet livet under voldelige sammenstød begået siden søndag nær grænsen til Mali.

- 32 er dræbt som følge af terrorangreb. Og 30 er dræbt på grund af konflikter i lokalsamfundene, siger ministeren.

Ifølge ministeren har jihadister "jagtet og dræbt folk". Han tilføjer, at ni personer derudover er blevet kidnappet.

Bevæbnede grupper har søndag angrebet landsbyen Hamkan, som ligger syv kilometer fra provinshovedstaden Arbinda.

Her er blandt andet landsbyens religiøse og seks af hans familiemedlemmer blevet dræbt. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Simeon Sawagodo betegner den seneste uges hændelser som "en sørgelig situation", skriver AFP.

- Sikkerhedssituationen er således, at ingen er sikre, siger han.

Han oplyser, at der er blevet taget ekstra sikkerhedsforanstaltninger efter angrebene.

Burkina Faso, der er en tidligere fransk koloni, har oplevet et stigende antal angreb begået af islamistiske grupper de seneste fire år.

Alene siden november 2018 er 499 personer blevet dræbt under uroligheder i Burkina Faso.

De dødelige angreb og sammenstød den seneste uge kommer efter en massakre den 23. marts. Her blev 160 personer dræbt i nabolandsbyen Fulani, der ligger på den anden side af grænsen i Mali.

- Terroristernes intention er at skabe konflikter mellem de forskellige lokalsamfund, siger ministeren.

Han opfordrer derfor kraftigt lokalsamfundene til "ikke at falde i den fælde ved at give andre lokalsamfund skylden for ulykken".

Burkina Fasos regering har som følge af de tiltagende angreb i december erklæret undtagelsestilstand i flere nordlige provinser nær grænsen til Mali, skriver Reuters.