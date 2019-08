63-årig bedstemor: Mine muskler tiltrækker unge mænd

Lesley giver råd til ældre kvinder for at få dem til at blive sexede igen

Den 63-årige Lesley Maxwell fra Australien er helt overbevist om, at hendes spændstige muskuløse krop er medvirkende til, at mange unge mænd bliver tiltrukket af hende. Selvom Lesley er bedstemor til tre børnebørn, har hun altså arm-, mave- og benmuskler som en 30-årig mand. Og det har hun fået gennem adskillige års fitness og vægttræning fem timer om ugen kombineret med sund kost.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Jam Press.

Og på Facebook fortæller Lesley selv følgende:

'Jeg tror, at vores kroppe reagerer i forhold til, hvordan vi behandler dem. Og det gælder for alle uanset alder. Jeg er sikker på, at sund mad kombineret med træning styrker ens sundhed både fysisk og mentalt. Jeg træner f.eks. med vægte fem gange om ugen en time hver gang.'

Lesley løfter vægte fem gange om ugen. Og hun gør det en time hver gang. (Foto: Jam Press)

Den 63-årige bedstemor Lesley bor i den australske storby Melbourne, hvorfra hun spreder sine budskaber om helbred og fitness samt arbejder som personlig træner. Hun har gennem årene vundet hele 30 titler i diverse fitness-konkurrencer. Lesley repræsenterede blandt andet Australien i New York, hvor hun vandt den eftertragtede pris 'Miss USA Figure Championship'.

Lesley fremviser her sin veltrænede krop. (Foto: Jam Press)

- Jeg har altid haft store interesse for fitness og helbred. Og jeg har været fast besluttet på at finde en måde at bevare min krop på en passende måde og føle mig yngre. Da jeg var yngre elskede jeg at føle mig stærk og vinde væddemål med drenge, hvor vi konkurrerede om, hvem der var stærkest eller kunne løfte mest, fortæller Lesley til Jam Press og tilføjer:

- Min mor plejede altid at fortælle mig, at mænd ikke kan lide piger med muskler. Men det ved jeg heldigvis, at de godt kan, fortæller Lesley.

Lesley i en smuk rød badedragt. (Foto: Jam Press)

Muskel-kvinden fra Melbourne. (Foto: Jam Press)