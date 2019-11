6300 til globryllup på Aalborg Stadion

Ikke et øje var tørt, og det var grønsværen mildt sagt heller ikke, da 27-årige Helene Strand og 29-årige Anders Jensen søndag blev smedet sammen lige midt på Aalborg Stadion.

Vielsen fandt sted foran 6.305 tilskuere i pausen i kampen mellem AaB og FC Midtjylland. Publikum sagde tillykke med stående klapsalver.

Som ærke-AaB fans var parret klædt i rød-hvide farver. Hun i rød brudekjole og hvide sko. Han i jakkesæt, rød vest og hvid skjorte.

- Og vaskeægte AaB-underbukser inderst, hviskede han til EBs fotograf..

Sønnerne Matti og Noah debuterede på grønsværen som brudesvende.

Dér stod Helene og Anders så efter 11 år som kærester og fodboldelskere i den nordjyske helligdom. Alene sammen med Søren Kusk, selv tidligere AaB-spiller og assistenttræner og nu giftefoged og S-medlem af Aalborg Byråd

Hjerter i brand

Stilheden sænkede sig over stadion. Så lød der to gange ja over højtalereanlægget. Med hjerterne i brand sagde kæresteparret fra Flauenskjold både ja til hinanden og til deres elskede AaB.

Så pyt med at FCM førte 1-0 efter første halvleg og vandt kampen med samme cifre.

Den bedste kulisse

- Det her er det, vi allermest har ønsket os. Den bedste bryllupskulisse, man kan drømme om, sagde en rørt Helene Strand til Ekstra Bladet.

- Tillykke, tillykke, lød det fra AaB's direktør, Thomas Bælum, der også havde ros til klubbens eventchef, Martin Skammelsen. Boss'en var stolt over at lægge græs til ceremonien.

Helene og Anders overværede kampens første minutter fra logen, hvor de sad lige bag det levende AaB-ikon, Kasper Risgård.

Efter vielsen fik brudeparret foran AaB-tribunen chancen for at vinde en nat i brudesuiten på Hotel Hvide Hus. De skulle bare lige sparke bolden gennem nogle huller i pressenningen i målet.

Det var svært i høje hæle og hyttesko.

Men de fik præmien alligevel.

***

Viet på den skæve måde

Rammerne for vielse uden for kirke og rådhus er brede.

I dag har folkekirkens præster ligesom borgerlige giftefogeder fået lov til at bevæge sig ud i det fri og smede folk sammen. Man skal bare lave en præcis aftale med præsten, der forinden skal godkende stedet.

Reglerne omkring borgerlige vielser i det fri varierer fra kommune til kommune. I København er det eksempelvis populært at blive gift i Botanisk Have, på Thorvaldsens Museum og i Tivoli.

Men tjek stedet på forhånd. Ikke alle offentlige steder er lige egnede.

Er det så en myte, at luft- og skibskaptajner er bemyndiget til at vie par? Nej, det er en gammel ret og skik. Du kan også blive gift under et dyk i Kattegat eller et faldskærmsudspring - forudsat at giftefogeden springer med.

Kilde: Bl.a. bryllup.dk