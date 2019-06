6351 husstande var uden strøm på Amager

Opdatering: Stort set alle de godt 6000 husstande, som lørdag morgen har haft strømnedbrud, er oppe at køre igen. Det oplyser Lasse Bjerre, presseansvarlig hos Radius, til Ekstra Bladet.

- For et kvarters tid siden manglede 182 husstande at få strøm, siger han klokken 09.45.

Flere tusinde husstande på Amager er lørdag morgen uden strøm.

Det fremgår af elselskabet Radius' hjemmeside.

Strømnedbruddet skete klokken 06.41, og strømmen ventes at være tilbage klokken 9.30.

6351 husstande har fået afbrudt strømmen, fremgår det.

Radius' pressevagt oplyser til B.T., at der er tale om en kabelfejl, og at selskabet arbejder på at udbedre fejlen.

Ifølge Radius' hjemmeside mangler borgere på Frederiksberg også strøm - der der dog ifølge elselskabet kun tale om 39 husstande. Et mindre område i København er også ramt af strømnedbrud.