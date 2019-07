64-årig ligner en på 30: - Jeg har aldrig fået lavet noget

En 64-årig forfatter og tidligere 'Miss Teen USA' fra England, som bor i Californien, må efter udsagn hele tiden høre for, at folk tror, hun har fået lavet plastikkirurgi, fordi hun holder sig så godt.

Angela Paul fortæller til flere internationale medier, her i blandt Daily Mail, at hendes unge look skyldes en diagnose med lupus i sine 20'er, der fik hende til at tage beslutningen om at leve super sundt.

Angela er brugt det meste af sit liv på at finde vejen til en sund livsstil. Foto: MDWfeatures / Angela Paul

Hun begyndte efter sygdommen at dyrke meditation, og det hjalp hende med det mentale.

I sine 60'ere bliver Angela tit forvekslet med sin datters søster, og ofte er det mænd, der er 30 år yngre end Angela, der spørger hende, om hun vil ses med dem.

Hun forklarer, at det er meditation og sin vegetariske livsstil, der får hende til at holde sig så godt.

- Der er faktisk ingen stor hemmelighed bag at ældes med ynde. Gener hjælper, men det er mere livsstilen, der bestemmer, hvor pænt du ældes, fortæller hun og fortsætter:

- For mig var det at ældes pænt resultatet af et helt livs beslutninger. Jeg begyndte at passe på mig selv, da jeg var ung, jeg trænede, mediterede og fokuserede på det mentale. Jo yngre man begynder at passe på sig selv, jo bedre er det.

Angela, der har været gift i mange år, bliver stadig antastet af mænd, der er meget yngre end hende selv. Foto: MDWfeatures / Angela Paul

Holder sig fra det usunde

Angela voksede op i England, og det betød, at hun ikke var udsat for særlig meget sollys, hvilket viste sig at være en stor fordel i at se ung ud.

- Jeg har aldrig røget, og jeg har kun drukket lidt som teenager og i mine 20'ere. Jeg har også altid fokuseret meget på at få nok søvn. Søvn er for mig det allervigtigste, når man skal forblive sund.

Som ung arbejdede hun som model. Foto: MDWfeatures / Angela Paul

Og selvom der er mange, som roser Angela for hendes unge udseende, mener hun, at den rigtige belønning er, at hun lever en sund livsstil, der kan holde hende i gang i mange år.

- Vi bliver nødt til at passe på os selv. Jeg har ikke spist kød eller kylling i 38 år, men jeg elsker fisk og sushi. Jeg spiser organisk, og jeg drikker kun en kop kaffe om dagen.

Angela har også skrevet en bog om sit sunde liv og smukke ydre. Foto: MDWfeatures / Angela Paul

'Vær dig selv'

Hun elsker også at træne, og det at dyrke zumba har været en stor glæde for den ældre kvinde.

- Jeg har altid elsket at danse, og for et par år siden begyndte jeg på zumba, og det dyrker jeg fem gange om ugen. Det får mig til at føle mig sexet.

Hun håber, at de unge kvinder husker at se naturlige ud hele livet. Foto: MDWfeatures / Angela Paul

Hendes bedste råd til unge kvinder er, at man skal passe på sin krop i en tidlig alder.

- Og det handler også om ikke at ligne alle de andre. I popkultur tror alle, at de skal ligne den nyeste kendis, men man skal stoppe med at sammenligne sig selv med andre på den måde. For mig betyder det også ikke at sammenligne mig selv med en yngre udgave af mig selv.