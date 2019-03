64.000 i bøder: Nu tager restauratør konsekvensen

Shiffa Bar and Restaurant i Bazar Vest i Brabrand er lukningstruet efter gentagne advarsler fra Fødevarestyrelsen - nu forsikrer ejeren, at han har lært af sine fejl

To kontrollanter fra Fødevarestyrelsens rejsehold gav onsdag grønt lys for, at Shiffa Bar and Restaurant i Bazar Vest i Brabrand ved Aarhus igen må bespise og servicere deres kunder.

Restauranten blev ellers lukket omgående, da kontrollanter i fredags for tredje gang inden for ganske få måneder kunne konstatere, at den var helt gal med rengøringen og håndteringen af fødevarer på stedet.

- Det duftede af rengøringsmidler på lang afstand, da vores folk var der (onsdag formiddag, red.), så nu har vi midlertidigt accepteret, at restauranten åbner igen. Men hvis ejeren ikke inden fredag i næste uge med hjælp fra et rådgivningsfirma har udarbejdet en detaljeret procedure for, hvordan restauranten skal holdes ren i fremtiden, så kan vi blive nødt til at lukke den igen, siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til Ekstra Bladet.

Ejeren, Abdirahman Muhidin Roble, der har somalisk baggrund, har ellers fået rigeligt med advarsler det seneste års tid. De tre sure smileyer i træk siden 5. december i fjor og frem til i fredags er i samme periode blevet toppet med bøder på i alt 30.000 kroner. Siden januar 2018 - altså inden for de seneste 14 måneder - har restauranten fået bøder for i alt 64.000 kroner.

Det fremgår af rapporter fra Fødevarestyrelsen.

Gammelt snavs

Indtørrede madrester på komfuret, fedtede bordplader og belægninger, gammelt snavs, mangelfuld varemærkning og forkert ophængning af kontrolrapporter lyder nogle af kritikpunkterne bag de sure smileyer i Fødevarestyrelsens fire seneste kontrolrapporter fra restauranten i Bazar Vest.

Her et print af en de mange rapporter fra Fødevarestyrelsen, som uddeler en sur smiley til Shiffa Bar and Restaurant. Foto Ernst van Norde

Ved fredagens kontrol var den helt gal igen, da der blev der fundet rødlige plamager på en skinne til hylder samt i bunden af et køleskab. På lågen til en mikroovn var der gullige belægninger på kanten. Indvendig var mikrobølgeovnen også beskidt med gullige belægninger. Bordkanten på et arbejdsbord var rusten og havde fedtet belægning.

Ved en håndvask manglede der papir, og der var ophobet ting foran, som gjorde det svært at anvende håndvasken. Undersiden af en produktionsvask fremstod med en gullig belægning. I selve produktionsvasken lå vand med madrester og en karklud, som lå i vand.

Ejer: Alle begår fejl

- Jeg har hele tiden forsøgt at leve op til Fødevarestyrelsens krav, men det har været svært at forstå, hvad de ville have mig til. Alle mennesker begår fejl, og som I kan se, har jeg nu forstået, at her skal være rent og pænt, siger Abdirahman Muhidin Roble, da Ekstra Bladet besøger restauranten torsdag.

Den 46-årige restauratør, der har boet i Danmark i 18 år og haft spisestedet i Bazar Vest i cirka fire år, har på baggrund af de mange bøder og sure smileyer lavet en aftale med et konsulentfirma, som skal hjælpe ham med en vedvarende plan for ordentlig rengøring.

- Jeg er selvfølgelig træt af at have haft så store udgifter på bøder, og nu betaler jeg også selv for at få sat vores rengøring i system: Men det er det hele værd, fordi jeg gerne vil bevise, at jeg kan drive en god og ren restaurant, som lever op til alle regler og krav, siger Abdirahman Muhidin Roble, der ikke ønsker at blive fotograferet.

Kan ikke holde i hånd

Ifølge Michael Rosenmark fra Fødevarestyrelsen tilhører Abdirahman Muhidin Roble en lille liste af brodne kar, som nu med skærpede sanktionsmuligheder kan straffes endnu hårdere, hvis de bare bliver ved med at se stort på fødevaresikkerheden.

Michael Rosenmark køber ikke Abdirahman Muhidin Robles forklaring om sprogvanskeligheder som årsag til hans mange overtrædelser af reglerne.

- Vi har gjort vores bedste i forhold til at kommunikere klart og tydeligt både i skrift og tale. I bund og grund bør enhver virksomhed, der håndterer fødevarer, vide, at der skal være rent og pænt.

- Med løbende kontroller hos 60.000 virksomheder i Danmark kan vi ikke holde de enkelte restauranter og andre, der overtræder reglerne, i hånden, siger Michael Rosenmark.

Centerchef: Sidste chance

For centerchef hos Bazar Vest, Ahmet Øcalan, er Fødevarestyrelsens kraftige kritik af Shiffa Bar and Restaurant ikke bare en sag mellem stedets restauratør og myndighederne.

- Sådan en sag kan i princippet gå ud over alle andre herude, som ellers lever op til alle krav omkring rigtig og hygiejnisk håndtering af fødevarer. Derfor har vi også indskærpet over for Abdirahman Muhidin Roble, at vi ikke ønsker at have ham som lejer, hvis ikke han nu én gang for alle får styr på sine ting, siger Ahmet Øcalan til Ekstra Bladet.

Centerchef i Bazar Vest igennem de seneste otte år, Ahmet Øcalan, ærgrer sig på hele centrets vegne over sagen med Shiffa Bar and Restaurant. Foto Ernst Van Norde

Der er cirka 250 arbejdspladser i Bazar Vest, som i de seneste år har kæmpet hårdt for at rette op på sit image. Abdirahman Muhidian Roble har ifølge Ahmet Øcalan tydeligvis også brugt knofedt på at gøre sin restaurant ren og pæn i alle hjørner, siden Fødevarestyrelsen lukkede den fra fredag til onsdag.

- Vi accepterer ikke, at én, der pisser ved siden af, ødelægger det for resten af centeret. Det går ud over vores allesammens stolthed og seriøse arbejde, og derfor vil vi også selv holde et skarpt øje med, at Shiffa Bar and Restaurant forstår alvoren, siger Ahmet Øcalan.