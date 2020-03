651 coronasmittede er døde på et døgn i Italien

Italien har i det seneste døgn registreret 651 nye dødsfald hos patienter smittet med coronavirus.

Det viser de officielle tal søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er lidt færre, end der blev registreret i det foregående døgn. Der lød udmeldingen fra Italien, at 793 mennesker med coronasmitte var døde. Det var det hidtil højeste antal, der er registreret i noget land på et enkelt døgn.

De 651, der er registreret i det seneste døgn, er det næsthøjeste dødstal i løbet af et døgn.

I alt er 5476 smittede personer døde i Italien, siden udbruddet begyndte. Det er det land i verden, der ifølge de officielle tal har haft flest dødsofre for smitten.

Antallet af smittede er søndag steget til i alt 59.138 fra 53.578, viser de officielle tal. Det betyder, at man har konstateret 5560 nye smittetilfælde siden lørdag.

Dagen inden var antallet af nye smittede lidt over 6500.

- Tallene, der er fremlagt i dag, er lavere end dem i går, siger Angelo Borrelli, der er chef for de italienske beredskabsmyndigheder.

- Jeg håber, og vi håber alle, at det kan blive bekræftet i de kommende dage. Men vi skal stadig være på vagt, siger han på en pressekonference.

Over hele Italien er der indført skrappe tiltag for at begrænse smitten.

Søndag indførte regeringen så et forbud mod at rejse rundt i Italien, medmindre det er bydende nødvendigt.

Premierminister Giuseppe Conte meddeler søndag aften ifølge Reuters, at han vil suspendere al forretningsaktivitet, der ikke er stærkt nødvendigt.

Alle fabrikker, der producerer ikke-nødvendige varer, skal lukke.

De fleste butikker er lukket, og folk må ikke gå ud, medmindre det er stærkt nødvendigt. Politi og militær er sat ind i gaderne for at sikre, at reglerne overholdes.

Lombardiet, som er Italiens hårdest ramte region, har registreret yderligere 360 dødsfald relateret til coronavirus på det seneste døgn.

Det oplyser en kilde til Reuters.

Dermed har mere 3450 mistet livet til coronavirus alene i denne nordlige region.