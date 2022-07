6529 har fået tilbud om hjælp til at finde ledig studieplads

6529 afviste ansøgere har fredag modtaget et tilbud om vejledning til at søge mod en af de mange ledige studiepladser.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ansøgerne har det til fælles, at de alle lever op til uddannelsens krav, men at de alligevel ikke er kommet ind i første omgang.

Afvisningen kan skyldes, at der var andre, som kom foran i køen på grund af et højere karaktergennemsnit. Eller også kan det skyldes, at andre var bedre til optagelsesprøven.

Det var efter midnat mellem onsdag og torsdag, at de håbefulde ansøgere fik at vide, om de var kommet ind på drømmestudiet eller ej.

Vejledningen har til formål at hjælpe de kvalificerede ansøgere mod et alternativ. Det siger Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som står for samtalerne.

- De kvalificerede ansøgere får et tilbud om at få vejledning, og det er der heldigvis mange, som benytter sig af, så vi har haft travlt ved telefonerne og computerne i dag (fredag, red.), siger hun.

- Vi taler med dem om de muligheder, der findes på de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne. Og vi taler med dem om uddannelser, der ligner dem, de allerede har søgt. Men vi snakker også med dem om alternative uddannelsesbyer.

På grund af coronapandemien og nedlukningen af det danske samfund tilbage i 2020 måtte ministeriet tænke i nye baner for at nå ud til de afviste ansøgere. Derfor indførte man ordningen.

Det har været medvirkende til at løfte antallet af vejledningssamtaler. Inden ordningen blev indført var der 200 vejledningssamtaler på tværs af landet. I 2021 var tallet steget til 975.

- Vi kan se, at vi når ud til mange flere på denne måde. Så ja, det virker, lyder det fra Mathilde Tronegård.

Der er i alt 16.482 ledige studiepladser fordelt over hele landet.