660.000 firehjulstrækkere tilbagekaldes

Bilproducenten Fiat Chrysler tilbagekalder 660.000 firehjulstrækkere på verdensplan.

Det sker, fordi der er fundet en alvorlig sikkerhedsbrist i flere af modellerne, som har været direkte årsag flere ulykker. Virksomheden, der er lokaliseret i den amerikanske bilby Detroit, erkender, at der minimum kan kobles otte uheld og en alvorlig ulykke sammen med sikkerhedsbristen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Løs skrue skyld i uheld

Det er en ekstern undersøgelse, som er kommet frem til, at føreren af bilerne kan risikere at miste styringen på grund af en potentiel løs skrue.

Der er tale om firehjulstrækkere i serien Ram, som er blevet solgt i perioden 2014 til 2017. Langt størstedelen af de biler, der nu skal tilbagetrækkes, er solgt i USA og Canada.

Fiat Chrysler oplyser ifølge AP, at de endnu ikke har givet ejerne af bilerne en dato for, hvordan deres bil skal gennem et sikkerhedstjek.

Andre modeller også tilbagekaldt

Nedturen stopper dog ikke der for Fiat Chrysler. I den eksterne undersøgelse blev en anden alvorlig fejl også opdaget i Ram-serien. Firehjulstrækkerne har problemer med de justerbare bremsepedaler.

I alt er der tale om 194.000 biler, der nu skal undersøges for fejl. Mere end en tredjedel er stadig hos forhandlere og vil blive rettet, før de leveres.

Justerbare bremsepedaler aktiveres af en omskifter i førerhuset og drives af en elektrisk motor.

Fiat Chrysler forklarer, at undersøgelsen fandt ud af, at hvis folk bevæger pedalerne til deres bageste position, kan bremsepedalen løsnes. Der er ikke koblet uheld eller ulykker til fejlen med pedalerne.

Også her oplyser Fiat Chrysler, at der ikke er en dato for at give ejerne besked om, hvornår deres biler skal undersøges.

