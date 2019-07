68-årige Finn efter toiletmøde med far og søn: - Jeg håber du skammer dig

Da 68-årige Finn Hansen fra Blåhøj ved Brande satte sig til tasterne på Facebook, var han vred.

Kort forinden var han blevet rigtig ked af det efter en episode på et campingtoilet.

Her mødte han en far med en lille dreng på 5-7 år.

'Pas på ham der, han er skidefuld', lød det ifølge Finn Hansen fra faren.

Helt overrumplet fik han svaret faren, at 'du har aldrig set mig fuld, og du kommer heller aldrig til det.'

'Jeg kunne godt have forklaret ham, at jeg har parkinsons og at jeg faktisk ret ofte har besvær med at styre min krop, men jeg fik det ikke sagt.'

'Jeg havde ikke stokken med, da jeg jo bare lige skulle på toilet', skrev Finn Hansen i et opslag på Facebook, da han lige havde sundet sig lidt efter oplevelsen.

'Kære ubetænksomme mand - jeg håber du ser dette', skrev han til et billede af sig selv, hvor han har sin stok i sin højre hånd.

34.000 kommentarer

Hans opsang er i skrivende stund blevet delt over 10.000 gange på det sociale mede, og i langt de fleste af de 34.000 kommentarer under billedet møder den 68-årige jyde massiv opbakning.

- Det er faktisk første gang, jeg har sådan en oplevelse. Men jeg hører ofte om folk, der får sig nogle tæsk fordi de fejler et eller andet. Jeg har lige haft besøg af en mand, der også er syg, og han fortalte, at han faktisk har gemt sig i to år på grund af det, siger Finn Hansen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at han godt ved, at hans sygdoms symptomer for folk, der ikke kender til parkinsons, kan blive forvekslet med alkoholpåvirkning.

- Når jeg går, så går jeg og dingler og halter lidt. Det sidder i højre side af hjernen, så det går ud over venstre side. Så jeg slæber lidt med mit venstre ben, siger han.

Det er ikke en hemmelighed

Finn Hansens budskab er derfor, at han håber, folk i stedet for at undvige ham i stedet bliver bedre til at spørge, hvad han fejler.

- Spørg dem, der fejler noget, for de vil ofte gerne fortælle om det. Det er ingen hemmelighed for mig, at jeg har parkinson.

- Hvis faren på toilettet havde spurgt mig, så ville jeg have forklaret ham og drengen, at der er noget galt med mig, som gør, at jeg ikke kan holde balancen, siger Finn Hansen til Ekstra Bladet.

Se hele hans opslag om episoden her: