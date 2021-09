697 nye smittetilfælde - antal indlagte stiger med fem

Der er det seneste døgn registreret 697 nye smittetilfælde Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af indlagte stiger med fem, hvilket betyder, at der i øjeblikket er 137 personer, der er indlagt med coronavirus på de danske hospitaler.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, ser tallene som udtryk for status quo.

- Tallene er umiddelbart meget stabile. Vi ligger på næsten samme antal smittede som torsdag. Så samlet set er der ikke vækst i epidemien, siger han.

Det seneste døgn er tre personer registreret døde med coronavirus. I alt er 2587 personer i Danmark døde med coronavirus.

Siden 24. august har smittetallet været på under 1000 daglige smittetilfælde.

- Vi er i en ventesituation, lyder vurderingen fra Viggo Andreasen.

- Vi er på vej mod vintersæsonen, hvor vi forventer, at corona vil sprede sig mere. Men vi nyder stadig godt af sommeren, varmen og den lavere smitsomhed, som corona tydeligvis har om sommeren, siger han.

Det er især de yngre under 20 år, der bliver smittet. De står for 40 procent af smittetilfældene den seneste uge.

Kigger på man antallet af nye indlæggelser, hæfter Viggo Andreasen sig ved en bestemt aldersgruppe:

De 30- til 39-årige står for 17 procent af nyindlæggelserne den seneste uge.

- Det er bemærkelsesværdigt og nok udtryk for, at der er en del småbørnsforældre, der bliver smittet af deres børn.

- De uvaccinerede i denne aldersgruppe lever livet farligt i de her uger, i den forstand at risikoen for, at de bliver smittet, bliver større og større, siger Viggo Andreasen.

Sundhedsstyrelsen har fredag oplyst, at plejehjemsbeboere nu kan blive vaccineret med et tredje stik fra næste uge.

4.414.841 borgere i Danmark har påbegyndt deres vaccinationsforløb, hvilket svarer til 75,4 procent af befolkningen.

72,2 procent af befolkningen - eller 4.231.113 borgere - kan kalde sig færdigvaccinerede.

De 697 nye smittetilfælde er fundet i 72.442 PCR-prøver, hvilket giver en positivprocent på 0,96.

66.156 borgere har det seneste døgn taget en lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i de daglige smittetal, da der er usikkerhed om resultatet.