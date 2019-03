7-årige Julian bliver drillet med sit røde hår: Nu bliver hans billede delt igen og igen

En frustreret mor delte et billede af sin 7-årige søn på Facebook. Nu er det gået verden rundt

'Jeg troede den slags skete i 1950, ikke i år fucking 2019'.

Sådan raser Sanne Nederlof fra Lekkerkerk i Holland, i et opslag på Facebook, hvor hun har delt et billede af sin smukke 7-årige søn Julian.

Her fortæller hun, at hun er både trist og vred, fordi hendes søn føler sig grim og bliver mobbet i skolen på grund af sin hårfarve.

Sanne Nederlof fik nok, da hendes søn endnu en gang forleden om hjem og var ked af det, fordi han var blevet mobbet med sit hår. Foto: Privatfoto

'Han hader det, han vil til frisøren og have det klippet af eller farve det', skriver hun i opslaget, som hun indleder med ordet 'Opråb' og et orange hjerte.

Billedet er i skrivende stund blevet delt over 200.000 gange efter kun at have ligget på det sociale medie i halvanden dag.

Sanne Nederlof håbede netop, at opslaget ville blive delt vidt og bredt, så hun kan vise det til Julian, der måske så kan se, hvor sej hans sjældne hårfarve faktisk er.

- Det stak helt af

I kommentarerne får mor og søn massiv støtte, og flere deler billeder af deres egne rødhårede børn med beskeder som 'rødhårede er smukke' og 'sikke en smuk fyr. Det skal du bare vide'.

Til det hollandske medie ad.nl fortæller Sanne Nederlof hvor overvældet hun er over de mange reaktioner.

- Jeg skrev et opslag på Facebook, og det stak helt af. Man forstår slet ikke, at det når så langt ud, når man lægger sådan noget på nettet. Men det er endda blevet delt over hele verden, siger Sanne Nederlof.

Hun er dog klar over, at det overordnede problem ikke er løst med et opslag på Facebook.

- Mobning, på hvilken som helst måde og af hvilken som helst grund, kan virkelig ødelægge folk, siger hun til ad.nl.